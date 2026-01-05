sports betsson
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Το ερώτημα που «καίει» την Πρέμιερ Λιγκ – Θα διώξει η Λίβερπουλ τον Σλοτ;
On Field 05 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

Το ερώτημα που «καίει» την Πρέμιερ Λιγκ – Θα διώξει η Λίβερπουλ τον Σλοτ;

Τσέλσι και Γιουνάιτεντ απέλυσαν τους προπονητές τους και το θέμα τώρα είναι αν και η Λίβερπουλ θα πάρει την απόφαση γι’ αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Δύο από τις κορυφαίες ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να προχωρήσουν στην λύση της συνεργασίας τους με τους προπονητές τους, με την ομάδα του Λονδίνου να κάνει την αρχή και ν’ ανακοινώνει την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα.

Σήμερα ήταν σειρά της Γιουνάιτεντ να επισημοποιήσει το «διαζύγιο» με τον Ρούμπεν Αμορίμ κι έτσι μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες προχώρησαν στην απόλυση των προπονητών τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριάρχησε, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η είδηση της απομάκρυνσης του Αμορίμ από το «θέατρο των ονείρων» αλλά υπάρχει κι ένα ακόμα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ένα θέμα που αφορά την Λίβερπουλ και τον προπονητή των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ καθώς η πορεία της ομάδας του λιμανιού είναι απογοητευτική και πολλοί οπαδοί του συλλόγου ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού.

Το ερώτημα λοιπόν που κυριαρχεί είναι αν η διοίκηση της Λίβερπουλ θα «μιμηθεί» την Τσέλσι και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφασίζοντας την απομάκρυνση του Σλοτ.

Βέβαια στην περίπτωση των «κόκκινων» υπάρχει μια σημαντική διαφορά, σε σχέση με «μπλε» και Γιουνάιτεντ καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Λίβρπουλ κατέκτησε πέρυσι την Πρέμιερ Λιγκ με χαρακτηριστική μάλιστα άνεση, έχοντας προπονητή τον Σλοτ.

Ίσως αυτό να είναι και το στοιχείο που κρατά ακόμα τον Ολλανδό στο Άνφιλντ, αλλά το σίγουρο είναι πως δεν αισθάνεται και πολύ άνετα στον πάγκο των πρωταθλητών Αγγλίας.

Το πρωτάθλημα έχει χαθεί για την Λίβερπουλ και η αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων» μόνο απογοητευτική μπορεί να χαρακτηριστεί, σε μια χρονιά μάλιστα που η διοίκηση της ομάδας διέθεσε σχεδόν 500 εκατ. λίρες για την υλοποίηση μεταγραφών.

Κι όμως παρά τις ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις, η πρωταθλήτρια Αγγλίας κινείται σε… ρηχά νερά και πολλοί οπαδοί της ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του Σλοτ από τον πάγκο της Λίβερπουλ.

Θεωρούν ότι ο Ολλανδός προπονητής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την απογοητευτική πορεία της ομάδας τους, εκτιμώντας πως η παραμονή του Σλοτ στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, μόνο επιζήμια θα είναι για την Λίβερπουλ.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι ισοπαλίες στα παιχνίδια με Φούλαμ και Λιντς, προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις οπαδών της Λίβερπουλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μηνύματα που ζητούσαν από την διοίκηση των «κόκκινων» να προχωρήσει στην αντικατάσταση του Σλοτ.

Ο Ολλανδός κόουτς είναι στην… γωνία του ρινγκ και προσπαθεί ν’ αποφεύγει τα δυνατά χτυπήματα, αλλά φαίνεται πως δεν έχει και πολλούς υποστηρικτές στο Άνφιλντ. Τα «κανονάκια» έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα για τον προπονητή της Λίβερπουλ και η κατάσταση δείχνει πως έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του 47χρονου τεχνικού.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

