«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Μπορεί η κόντρα του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον Αρνε Σλοτ να θεωρείται λήξασα, καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός της ομάδας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με την Μπράιτον, όμως ο υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να… διευκρινιστεί. Για αυτό φρόντισε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ειδικός επί μεταγραφικών θεμάτων, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο προπονητής της Λίβερπουλ είχε ισχυρή στήριξη στην κόντρα του με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και ταυτόχρονα διαχώρισε ότι άλλο θέμα τα αποτελέσματα της ομάδας στην Premier League, ενώ με την ευκαιρία «έδειξε» ότι απολαμβάνει στήριξης παρότι δεν είναι τα αναμενόμενα, και ξεχωριστή υπόθεση η κόντρα του Σλοτ με τον Σαλάχ.

Αρχικά, ο Ρομάνο ανέφερε ότι ο Αρνε Σλοτ έπαιρνε τις αποφάσεις και είχε τη στήριξη της διοίκησης της Λίβερπουλ αναφορικά με το χειρισμό της κόντρας του με τον Σαλάχ: «Μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του για τη διοίκηση της Λίβερπουλ, επειδή ο σύλλογος αποφάσισε από κοινού με τον Άρνε Σλοτ πώς θα χειριστεί την ιστορία με τον Μο Σαλάχ».

Με αφορμή τα παραπάνω ο Ρομάνο ξεκαθάρισε ότι ο Σλοτ απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διοίκησης της Λίβερπουλ και στον αγωνιστικό τομέα: «Εμπιστεύονται τον προπονητή ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις και ο Σλοτ παραμένει στο τιμόνι της Λίβερπουλ. Φυσικά, τα αποτελέσματα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά πρόσφατα αυτό ήδη έχει συμβεί και θα πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο».

Πως ξεκίνησε η κόντρα του Σλοτ με τον Σαλάχ; Η ρήξη επήλθε επειδή ο Σαλάχ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας για τρία συνεχόμενα παιχνίδια και μετά την ήττα από την Λιντς βρήκε την ευκαιρία να …εκραγεί. «Έχω κάνει τόσα γι’ αυτή την ομάδα, όλοι το έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρυσι. Δεν ξέρω γιατί είμαι στον πάγκο. Νιώθω ότι το κλαμπ με πετάει κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Έτσι νιώθω. Έχω πει πολλές φορές ότι έχω μία καλή σχέση με τον προπονητή, ξαφνικά δεν έχουμε καμία, δεν ξέρω γιατί», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής στο Champions League για την αναμέτρηση με την Ίντερ. Ακολούθησαν, συζητήσεις μεταξύ του Σαλάχ και του Σλοτ, ο επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Λίβερπουλ για τον αγώνα απέναντι στην Μπράιτον, κάτι που δείχνει ότι η κόντρα έληξε.