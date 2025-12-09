Η πρώτη φωτογραφία του Σαλάχ μετά το ξέσπασμα με τον Σλοτ (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει εκτός πλάνων του Άρνε Σλοτ και της Λίβερπουλ και μετά από την… εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε, δημοσίευσε και μία φωτογραφία στα social media.

Ο Αιγύπτιος σταρ ανέβασε μια φωτογραφία με τον ίδιο να κάνει γυμναστική, συντηρώντας τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε κόντρα με την διοίκηση και τον προπονητή.

Πριν από μερικές μέρες ο Σαλάχ, με αφορμή το γεγονός πως έμεινε για τρίτη σερί φορά στον πάγκο είχε πει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάθομαι στον πάγκο για 90 λεπτά», είπε ο Σαλάχ και συνέχισε: «Η τρίτη φορά στον πάγκο, νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα για αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά την περασμένη σεζόν.

Τώρα κάθομαι στον πάγκο και δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται ότι με έριξαν κάτω από το λεωφορείο (σ.σ. η μεταφορά αυτή σημαίνει ότι με θυσιάζουν για να φανώ εγώ ο κακός). Έτσι νιώθω. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι κάποιος θέλει να πάρω όλη την ευθύνη».

Μάλιστα ο εξτρέμ της Λίβερπουλ ανέφερε πως είχε καλές σχέσεις με τον προπονητή, πριν να μείνει στον πάγκο, ενώ μετά από αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση μαζί του.

Δείτε την ανάρτηση του Σαλάχ