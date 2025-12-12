Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ, εκτός από την αγωνιστική κρίση της, καλείται να διαχειριστεί και τον… εμφύλιο ανάμεσα στον Άρνε Σλοτ και τον Μο Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος, μετά από τρία ματς εκτός εντεκάδας, μίλησε στα Μέσα και άφησε αιχμές κατά της διοίκησης και του Ολλανδού προπονητή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τους «κόκκινους».

Μοιραία, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, εκτός έδρας με την Ίντερ για το Champions League, έμεινε εκτός αποστολής, με τα σενάρια περί αποχώρησης και εμπλοκής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα επεισόδια στο σίριαλ Σαλάχ-Σλοτ-Λίβερπουλ, αφού όπως αποκάλυψε ο Ολλανδός προπονητής αναμένεται να μιλήσει με τον παίκτη και τότε θα αποφασιστεί αν θα επιστρέψει στην αποστολή της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Τι ανέφερε ο Σλοτ για τη συνάντηση με τον Σαλάχ

🚨⚠ Arne Slot on Mo Salah called up or not: “I will have a conversation with Mo Salah, the outcome of that conversations determines it”. pic.twitter.com/HLqvnVph0g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025

«Αυτό που χρειάζομαι είναι μια συζήτηση μαζί του και την επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο θα πρέπει να είναι μαζί του και όχι εδώ μέσα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορώ να πω. Μιλάω μαζί του σήμερα και το αποτέλεσμα θα καθορίσει πώς θα είναι τα πράγματα αύριο», αποκάλυψε ο Σλοτ.

Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της συνάντησης, θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο των Reds, ειδικά στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Σαλάχ. Ή ο Σλοτ…