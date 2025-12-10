Ανρί για Σαλάχ και Σλοτ: «Είχα και εγώ προβλήματα με τον Βενγκέρ αλλά δεν μίλησα δημοσίως»

Η Λίβερπουλ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ίντερ για τη League Phase του Champions League, ωστόσο η είδηση ήταν ότι Μο Σαλάχ δεν βρισκόταν στην αποστολή των «κόκκινων» λόγω της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αιγύπτιο και τον προπονητή Άρνε Σλοτ.

Θυμίζουμε ότι μετά την πρόσφατη ισοπαλία 3-3 της Λίβερπουλ με τη Λιντς ο Σαλάχ έμεινε στον πάγκο για τρίτο σερί παιχνίδι και μετά το τέλος της αναμέτρησης ξέσπασε, λέγοντας πως η ομάδα τον… πετάει στις ρόδες του «λεωφορείου», ενώ ξαφνικά δεν έχει καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Στη συνέχεια ήταν η «σειρά» του Ολλανδού τεχνικού να… ρίξει λάδι στη φωτιά λέγοντας πως «…δεν έχω ιδέα αν ο Σαλάχ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ».

Ακολούθησε ο αποκλεισμός του Αιγύπτιου από το ματς του Μιλάνου, με την Λίβερπουλ να νικά με 1-0, αλλά τον Σλοτ να ουσιαστικά από τον 33χρονο εξτρέμ να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τα όσα δήλωσε μετά το ματς στο «Έλαντ Ρόουντ» κόντρα στη Λιντς, για να επιστρέψει στην ομάδα:

«Ήταν ήδη πολύ δύσκολο για τους παίκτες να διαχειριστούν το γκολ που δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό απέναντι στη Λιντς. Οι τελευταίες ημέρες ήταν συναισθηματικά φορτισμένες για όλους. Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αναγνωρίσει πρώτος το λάθος. Ο παίκτης ή ο προπονητής; Δεν γίνεται να έχουν κάνει λάθος και οι δύο», ήταν τα λόγια του Ολλανδού.

Θέση για το θέμα πήρε ο πρώην αστέρας της Άρσεναλ, της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Γαλλίας, Τιερί Ανρί, σε δηλώσεις του στο CBS Sports. Ο 48χρονος πλέον Ανρί διαφώνησε με την κίνηση του Αιγύπτιου να δημοσιομοποιήσει το πρόβλημα που έχει με τον προπονητή του λέγοντας πως και ο ίδιος είχε πρόβλημα με προπονητές του όμως ποτέ δεν έβγαλε στη… σέντρα την ομάδα του.

«Εγώ είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ, με τον Γκουαρντιόλα. Με είχατε ακούσει ποτέ να μιλάω δημόσια γι’ αυτό; Ποτέ. Δεν μίλησα προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Πρέπει να προστατεύεις την ομάδα σου με κάθε κόστος, συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μιλήσεις.

Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνω το πώς και το πότε. Αυτό δεν μου βγάζει νόημα. Ήταν λάθος. Αν δεν αποδίδεις, τότε η θέση σου κινδυνεύει. Δεν είναι δική σου δουλειά να παίρνεις θέση και ειδικά όταν είσαι σε έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Επαναλαμβάνω – αγαπώ τον Μο Σαλάχ. Αγαπώ αυτά που έχει κάνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα».