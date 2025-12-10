sports betsson
Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Ανρί για Σαλάχ και Σλοτ: «Είχα και εγώ προβλήματα με τον Βενγκέρ αλλά δεν μίλησα δημοσίως»
Ποδόσφαιρο 10 Δεκεμβρίου 2025 | 19:27

Ανρί για Σαλάχ και Σλοτ: «Είχα και εγώ προβλήματα με τον Βενγκέρ αλλά δεν μίλησα δημοσίως»

Ο παλαίμαχος άσος Τιερί Ανρί πήρε θέση για τη διαμάχη του Μο Σαλάχ με τον Άρνε Σλοτ.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Spotlight

Η Λίβερπουλ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ίντερ για τη League Phase του Champions League, ωστόσο η είδηση ήταν ότι Μο Σαλάχ δεν βρισκόταν στην αποστολή των «κόκκινων» λόγω της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αιγύπτιο και τον προπονητή Άρνε Σλοτ.

Θυμίζουμε ότι μετά την πρόσφατη ισοπαλία 3-3 της Λίβερπουλ με  τη Λιντς ο Σαλάχ έμεινε στον πάγκο για τρίτο σερί παιχνίδι και μετά το τέλος της αναμέτρησης ξέσπασε, λέγοντας πως η ομάδα τον… πετάει στις ρόδες του «λεωφορείου», ενώ ξαφνικά δεν έχει καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Στη συνέχεια ήταν η «σειρά» του Ολλανδού τεχνικού να… ρίξει λάδι στη φωτιά λέγοντας πως «…δεν έχω ιδέα αν ο Σαλάχ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ».

Ακολούθησε ο αποκλεισμός του Αιγύπτιου από το ματς του Μιλάνου, με την Λίβερπουλ να νικά με 1-0, αλλά τον Σλοτ να ουσιαστικά από τον 33χρονο εξτρέμ να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τα όσα δήλωσε μετά το ματς στο «Έλαντ Ρόουντ» κόντρα στη Λιντς, για να επιστρέψει στην ομάδα:

«Ήταν ήδη πολύ δύσκολο για τους παίκτες να διαχειριστούν το γκολ που δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό απέναντι στη Λιντς. Οι τελευταίες ημέρες ήταν συναισθηματικά φορτισμένες για όλους. Όλοι κάνουν λάθη στη ζωή. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αναγνωρίσει πρώτος το λάθος. Ο παίκτης ή ο προπονητής; Δεν γίνεται να έχουν κάνει λάθος και οι δύο», ήταν τα λόγια του Ολλανδού.

Θέση για το θέμα  πήρε ο πρώην αστέρας της Άρσεναλ, της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Γαλλίας, Τιερί Ανρί, σε δηλώσεις του στο CBS Sports. Ο 48χρονος πλέον Ανρί διαφώνησε με την κίνηση του Αιγύπτιου να δημοσιομοποιήσει το πρόβλημα που έχει με τον προπονητή του λέγοντας πως και ο ίδιος είχε πρόβλημα με προπονητές του όμως ποτέ δεν έβγαλε στη… σέντρα την ομάδα του.

«Εγώ είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ, με τον Γκουαρντιόλα. Με είχατε ακούσει ποτέ να μιλάω δημόσια γι’ αυτό; Ποτέ. Δεν μίλησα προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Πρέπει να προστατεύεις την ομάδα σου με κάθε κόστος, συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μιλήσεις.

Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνω το πώς και το πότε. Αυτό δεν μου βγάζει νόημα. Ήταν λάθος. Αν δεν αποδίδεις, τότε η θέση σου κινδυνεύει. Δεν είναι δική σου δουλειά να παίρνεις θέση και ειδικά όταν είσαι σε έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Επαναλαμβάνω – αγαπώ τον Μο Σαλάχ. Αγαπώ αυτά που έχει κάνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα».

World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός
Η Μπιορκ εγκρίνει 10.12.25

«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός

Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026 μετά την επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Ισραήλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
