Σαουδική Αραβία καλεί Σαλάχ: «Είναι ευπρόσδεκτος στο πρωτάθλημα»
Ενώ η κόντρα του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον Άρνε Σλοτ συνεχίζεται, ο πρόεδρος της Saudi Pro League έκανε... άνοιγμα προς τον Αιγύπτιο σούπερσταρ.
Η ατμόσφαιρα στη Λίβερπουλ είναι ηλεκτρισμένη, καθώς ο Σαλάχ έχει έρθει σε ρήξη με τον Σλοτ, με τον Ολλανδό τεχνικό να κρατάει τον Αιγύπτιο φορ στον πάγκο και να μην τον συμπεριλαμβάνει στην αποστολή των Reds για το πρόσφατο ματς του Champions League απέναντι στην Ίντερ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, όλα είναι ανοιχτά, ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Σαλάχ από τον σύλλογο του μέρσεσαϊντ. Έτσι, πολλές ομάδες από τη Σαουδική Αραβία έχουν σπεύσει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τον 33χρονο παίκτη, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Επίσημο… κάλεσμα
Την ίδια ώρα, ο CEO της Saudi Pro League, Ομάρ Μούγκαρμπελ δεν δίστασε να κάνει και ένα ξεκάθαρο… άνοιγμα προς τον Αιγύπτιο, καλώντας ουσιαστικά να κάνει το μεγάλο βήμα: «Ο Σαλάχ είναι ευπρόσδεκτος στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά οι σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις με τους παίκτες»
