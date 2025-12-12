Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

«Θάβουν» από ότι φαίνεται το… τσεκούρι του πολέμου Αρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, καθώς σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ανάμεσά τους και ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά την πολυαναμενόμενη συνάντηση του τεχνικού της Λίβερπουλ με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ δόθηκε ένα τέλος στη διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών.

Έτσι ο 32χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να είναι κανονικά στην αποστολή για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την Μπράιτον στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαλάχ είχε παραμείνει για τρία σερί παιχνίδια των «κόκκινων» στον πάγκο, ενώ στην αναμέτρηση με την Ίντερ για τη League Phase, δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή που ταξίδεψε στο Μιλάνο.

Οι Σλοτ και Σαλάχ συναντήθηκαν σήμερα (12/12) προκειμένου να συζητήσουν τα όσα εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Σαλάχ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να αποχωρήσει από τον σύλλογο του Μέρσεσαϊντ.

Πλέον μένει να δούμε αν οι δυο άνδρες έλυσαν οριστικά τις διαφορές τους και αν δεν πρόκειται για προσωρινή «ανακωχή».

🚨 BREAKING: Mo Salah, recalled to the Liverpool squad for the game against Brighton at Anfield. 🇪🇬 pic.twitter.com/CHI5soaJSE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025