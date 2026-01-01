sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01 Ιανουαρίου 2026 | 22:15

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Το ποδαρικό της Λίβερπουλ στο 2026 δεν ήταν σίγουρα αυτό που θα περίμενε ο Άρνε Σλοτ αλλά και οι οπαδοί της ομάδας του λιμανιού, καθώς η εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Λιντς προκαλεί νέους κλυδωνισμούς στο Άνφλντ.

Οι «κόκκινοι» απογοήτευσαν στο πρώτο τους παιχνίδι στο νέο έτος και ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας βρίσκεται ξανά… στη γωνία του ρινγκ και προσπαθεί ν’ αποφύγει τα χτυπήματα.

Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο για τον Σλοτ, καθώς πολλοί οπαδοί της ομάδας του λιμανιού ζητούν την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, θεωρώντας πως είναι ο βασικός υπεύθυνος για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η Λίβερπουλ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αρκετοί οπαδοί των «κόκκινων», δεν στάθηκαν μόνο στην ισοπαλία απέναντι στην Λιντς, αλλά θυμήθηκαν και την διαμάχη του Ολλανδού προπονητή με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, παίρνοντας το μέρος του Αιγύπτιου στράικερ.

Υπάρχουν και οι οπαδοί της Λίβερπουλ που εστιάζουν στην αποτυχία του Σλοτ να εκμεταλλευτεί το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία του συλλόγου, τονίζοντας πως ο Ολλανδός προπονητής έκανε μεταγραφές αξίας 500 εκατ. λιρών αλλά η εικόνα της ομάδας του είναι απογοητευτική.

Είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Σλοτ και το Άνφιλντ «βράζει» με τις επιλογές του Ολλανδού προπονητή, καθώς η Λίβερπουλ αδυνατεί να βάλει τέλος στον… κατήφορο.

Η πίεση που ασκείται στον Σλοτ είναι τεράστια και το ερώτημα πλέον είναι αν η διοίκηση των «κόκκινων» θα στηρίξει ξανά τον Ολλανδό τεχνικό ή αν αυτή την φορά θα πάρει την μεγάλη απόφαση γι’ αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν εδώ και τώρα απόλυση του Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της πρωταθλήτριας Αγγλίας, καθώς θεωρούν πως δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξουν τα πράγματα με τον Ολλανδό στο «τιμόνι» της ομάδας.

Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φανερώνουν την οργή των οπαδών του συλλόγου για τον προπονητή της ομάδας του λιμανιού και είναι προφανές πως οι ιθύνοντες των «κόκκινων» πρέπει να πάρουν μια σημαντική και κρίσιμη απόφαση.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μετά το ματς, πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει την δρομολόγηση άμεσων εξελίξεων στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι πολύ πιθανή η απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού, καθώς το «κύμα» οργής εναντίον του Σλοτ είναι τεράστιο και οι διοικούντες την αγγλική ομάδα καλούνται να διαχειριστούν μια μεγάλη κρίση.

Τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαν ούτε να την… φανταστούν, αλλά τα ανησυχητικά μηνύματα είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό την εμφάνισή τους στο Άνφιλντ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο