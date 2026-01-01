Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Το ποδαρικό της Λίβερπουλ στο 2026 δεν ήταν σίγουρα αυτό που θα περίμενε ο Άρνε Σλοτ αλλά και οι οπαδοί της ομάδας του λιμανιού, καθώς η εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την Λιντς προκαλεί νέους κλυδωνισμούς στο Άνφλντ.

Should Arne slot be sacked for not winning any trophy with all this quality players in the Liverpool team pic.twitter.com/0G4oBXRwbw — Lallana_20 (@SalamLFC) January 1, 2026

Οι «κόκκινοι» απογοήτευσαν στο πρώτο τους παιχνίδι στο νέο έτος και ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας βρίσκεται ξανά… στη γωνία του ρινγκ και προσπαθεί ν’ αποφύγει τα χτυπήματα.

My thoughts on tonight 🤬👇 – Slotball is disgusting.

– Results better but performances awful.

– Slot still under serious pressure.

– We create nothing.

– Frimpong best player but ran out of steam.

– Ekitike great for 20 mins then disappeared.

– Wirtz really poor.

– Jones &… pic.twitter.com/5JmMd8Xkos — John O Sullivan (@Corballyred) January 1, 2026

Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο για τον Σλοτ, καθώς πολλοί οπαδοί της ομάδας του λιμανιού ζητούν την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, θεωρώντας πως είναι ο βασικός υπεύθυνος για την αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η Λίβερπουλ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αρκετοί οπαδοί των «κόκκινων», δεν στάθηκαν μόνο στην ισοπαλία απέναντι στην Λιντς, αλλά θυμήθηκαν και την διαμάχη του Ολλανδού προπονητή με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, παίρνοντας το μέρος του Αιγύπτιου στράικερ.

Arne Slot has destroyed everything Klopp have built. No words. pic.twitter.com/F832mG8SC2 — Tandy (@LFC_Tandy) January 1, 2026

Υπάρχουν και οι οπαδοί της Λίβερπουλ που εστιάζουν στην αποτυχία του Σλοτ να εκμεταλλευτεί το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία του συλλόγου, τονίζοντας πως ο Ολλανδός προπονητής έκανε μεταγραφές αξίας 500 εκατ. λιρών αλλά η εικόνα της ομάδας του είναι απογοητευτική.

I’ve said it before and I’ll say it again, Salah isn’t the problem why we are so bad, it’s Arne Slot tactics. pic.twitter.com/6exsnuoy55 — Samuel (@SamueILFC) January 1, 2026

Είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του Σλοτ και το Άνφιλντ «βράζει» με τις επιλογές του Ολλανδού προπονητή, καθώς η Λίβερπουλ αδυνατεί να βάλει τέλος στον… κατήφορο.

Η πίεση που ασκείται στον Σλοτ είναι τεράστια και το ερώτημα πλέον είναι αν η διοίκηση των «κόκκινων» θα στηρίξει ξανά τον Ολλανδό τεχνικό ή αν αυτή την φορά θα πάρει την μεγάλη απόφαση γι’ αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

They Sacked Enzo Maresca instead of Arne Slot pic.twitter.com/AZnNlkN5MV — One Blood 🇬🇭 🇺🇸 (@Tipster_Blood) January 1, 2026

Το σίγουρο πάντως είναι ότι πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν εδώ και τώρα απόλυση του Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της πρωταθλήτριας Αγγλίας, καθώς θεωρούν πως δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξουν τα πράγματα με τον Ολλανδό στο «τιμόνι» της ομάδας.

Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φανερώνουν την οργή των οπαδών του συλλόγου για τον προπονητή της ομάδας του λιμανιού και είναι προφανές πως οι ιθύνοντες των «κόκκινων» πρέπει να πάρουν μια σημαντική και κρίσιμη απόφαση.

Arne Slot. The man who killed the vibes at Anfield. This is the most anemic football I have ever watched#LFC pic.twitter.com/jAklc2tLgu — Joe (@LFC_PhD) January 1, 2026

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μετά το ματς, πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει την δρομολόγηση άμεσων εξελίξεων στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι πολύ πιθανή η απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού, καθώς το «κύμα» οργής εναντίον του Σλοτ είναι τεράστιο και οι διοικούντες την αγγλική ομάδα καλούνται να διαχειριστούν μια μεγάλη κρίση.

Jesus Christ Arne Slot ball is absolutely the most awful and embarrassing ball i have watched as a Liverpool fan 💔 — 𝐒𝐚𝐦𝐦𝐢e (@Lfc_samie) January 1, 2026

Τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαν ούτε να την… φανταστούν, αλλά τα ανησυχητικά μηνύματα είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό την εμφάνισή τους στο Άνφιλντ.