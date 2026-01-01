Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Με αρνητικό τρόπο «μπήκε» το 2026 για τη Λίβερπουλ, καθώς οι «κόκκινοι» έμειναν στο 0-0 με τη Λιντς Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», σε παιχνίδι για την 19η αγωνιστική της Premier League. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο 0-0 έπειτα από 34 ολόκληρα χρόνια για την Λίβερπουλ στην έδρα της, απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα!

Στην 4η θέση με 33 βαθμούς πλέον οι γηπεδούχοι μετά την 3η ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα, 160ι με 21 και στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού η Λιντς

Οσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι πραγματικά καλές στιγμές στο παιχνίδι δεν ήταν πολλές εκατέρων. Στο 33′ οι «κόκκινοι» έχασαν απίθανη ευκαιρία, όταν ο Φριμπόνγκ, έκανε ωραία ατομική ενέργεια από τα δεξιά και σούταρε, με τον Εκιτικέ να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά να την στέλνει παράλληλα από την εστία κι ενώ ο Πέρι ήταν εξουδετερωμένος.

Ο Φαν Ντάικ απείλησε με κεφαλιά στο 70′, ενώ η Λιντς σκόραρε στο 81’ με τον Κάλβερτ-Λιούιν, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Τίποτα περισσότερο στο παιχνίδι, με το 0-0 να κρίνεται ως απόλυτα δίκαιο.

Λίβερπουλ : Άλισον, Ρόμπερτσον (66’Κέρκεζ), Μπράντλεϊ (80’Κιέζα), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Χράφενμπερχ, Τζόουνς (66’ΜακΆλιστερ), Σομποσλάι, Φριμπόνγκ (85’Ενγκουμόα), Βιρτς (66’Χάκπο), Εκιτικέ

Λιντς Γιουνάιτεντ: Πέρι, Μπορνόβ (83’Μπογκλ), Στρούικ, Μπιγιόλ, Αμπαντού, Γκρούεφ (92’Τανάκα), Σταχ, Τζάστιν, Γκούντμουντσον, Άαρονσον (70’Οκαφόρ), Ενμέτσα (70’Κάλβερτ-Λιούιν).

Ισοπαλία και στο Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

Στην έτερη αναμέτρηση που διεξήχθη την ίδια ώρα, Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Στο 39’ ο Ματετά εκμεταλλεύτηκε την σέντρα του Κλάιν από τα δεξιά και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Γερμανό τερματοφύλακα κάνοντας το 1-0.

Στο 58’ η Φούλαμ άγγιξε την ισοφάριση όταν ο Χιμένες έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο δοκάρι. Τελικά έκανε το 1-1 στο 80’ με ωραίο πλασέ του Κέιρνεϊ.

Πλέον η Πάλας έχει 27 βαθμούς και είναι 9η, ενώ η Φούλαμ που επίσης έχει 27 είναι μια θέση παρακάτω (10η).

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Λακρουά, Γκουεχί, Λέρμα, Γουόρτον, Χιούζ (56’Κάνβοτ), Κλάιν (93’Σόσα), Μίτσελ, Ντέβενι (82’Έσε), Πίνο (82’Ούτσε), Ματετά

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τέτε (52’Καστάνιε), Άντερσεν, Κουένκα, Ρόμπερτσον, Μπέργκε (62’Κέιρνεϊ), Λούκιτς, Γουίλσον (85’Τραορέ), Σμιθ-Ρόου, Κέβιν (85’Ριντ), Χιμένες



Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη, 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3

(23′ Λαουρέντ – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Ουισά, 90’+3′ Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15′ Πάλμερ, 23′ Έντσο Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10′ Μπόουεν, 45’+4′ Πακετά – 32′ Γουέλμπεκ, 61′ Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4′ Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27′ Ζίρκζε – 45′ Κρέιτσι)

Πέμπτη, 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1

(39′ Ματετά – 80′ Κέρνι)

Λίβερπουλ-Λιντς 0-0

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

