Ο Ζοσέ Σα έκανε μυθική επέμβαση στο «Ολντ Τράφοντ» και έκανε όλη την Premier League να παραμιλάει (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε ισόπαλη με τη Γουλβς (1-1) στο Ολντ Τράφορντ και η Premier League… παραμιλάει για τις επεμβάσεις του Ζοζέ Σα.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και μέσα από τις αποκρούσεις του, βοήθησε την ομάδα του να φύγει με τον βαθμό, μετά από τρεις αγωνιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επίσημος λογαριασμός της Premier League στα social media δημοσίευσε μία ανάρτηση αφιερωμένη στον 32χρονο κίπερ για την τρομερή αντίδρασή του σε φάση όπου ο Μοσκέρα επέστρεψε την μπάλα προς τα πίσω και αυτή παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Ζοζέ Σα ήταν όμως εκεί και απομάκρυνε, με τον κόσμο και τους χρήστες του διαδικτύου να τον αποθεώνουν στην εν λόγω δημοσίευση.

Δείτε την ανάρτηση της Premier League για τον Ζοσέ Σα