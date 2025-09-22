Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)

Η νέα εποχή στη Μπενφίκα με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, τόσο αγωνιστικά όσο και στην σχέση του με κόσμο της ομάδας.

Ο 62χρονος τεχνικός, που έπειτα από 25 χρόνια επέστρεψε στον σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, φαίνεται να έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη και την αγάπη των φιλάθλων.

Στο πρώτο του παιχνίδι στο «Ντα Λουζ», η Μπενφίκα επικράτησε με 3-0 της AVS, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Το νικηφόρο ντεμπούτο δημιούργησε αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν, με τους οπαδούς να εκδηλώνουν με ξεχωριστό τρόπο τη στήριξή τους στον Μουρίνιο.

Στη Λισαβόνα αποκαλύφθηκε μία μεγάλη τοιχογραφία, όπου απεικονίζεται ο “Special One” μαζί με έναν βασιλικό αετό, σύμβολο της Μπενφίκα. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι φίλοι της ομάδας ταυτίστηκαν με τον Πορτογάλο τεχνικό, που επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια με στόχο να οδηγήσει τον σύλλογο σε νέες επιτυχίες.