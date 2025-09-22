Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)
Οπαδοί της Μπενφίκα θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ζοσέ Μουρίνιο έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «graffiti», λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια.
- Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
- Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
- Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
- Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους
Η νέα εποχή στη Μπενφίκα με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, τόσο αγωνιστικά όσο και στην σχέση του με κόσμο της ομάδας.
Ο 62χρονος τεχνικός, που έπειτα από 25 χρόνια επέστρεψε στον σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, φαίνεται να έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη και την αγάπη των φιλάθλων.
Στο πρώτο του παιχνίδι στο «Ντα Λουζ», η Μπενφίκα επικράτησε με 3-0 της AVS, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Το νικηφόρο ντεμπούτο δημιούργησε αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν, με τους οπαδούς να εκδηλώνουν με ξεχωριστό τρόπο τη στήριξή τους στον Μουρίνιο.
Στη Λισαβόνα αποκαλύφθηκε μία μεγάλη τοιχογραφία, όπου απεικονίζεται ο “Special One” μαζί με έναν βασιλικό αετό, σύμβολο της Μπενφίκα. Η κίνηση αυτή αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι φίλοι της ομάδας ταυτίστηκαν με τον Πορτογάλο τεχνικό, που επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια με στόχο να οδηγήσει τον σύλλογο σε νέες επιτυχίες.
Fantástico trabalho. 👏
O regresso de José Mourinho foi eternizado num mural em Rinchoa, no Município de Sintra, pintado pelo artista Styler. 🇵🇹 pic.twitter.com/oLEckzjxfw
— PLUS Benfica (@plusbenfica) September 21, 2025
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
- Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)
- LIVE: Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
- Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις