Μαίνεται η κόντρα: «Ο Μουρίνιο με αυτά που λέει μειώνει τον εαυτό του»

Η κόντρα του Ζοσέ Μουρίνιο και του προέδρου της Φενέρμπαχτσε καλά κρατεί, με τους δύο άνδρες να ανταλλάζουν «πυρά» μετά τη φυγή του «Special One».

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανακοινώθηκε χθες (18/8) από την Μπενφίκα, δηλώνοντας στη συνέντευξη Τύπου πως ήταν λάθος του που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας των Τούρκων δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση του, απαντώντας πως όσα λέει μειώνουν τον «Special One».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η αποχώρηση του Μουρίνιο ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμένα. Ήταν σαν μέλος της οικογένειας. Είπε ότι το να έρθει εδώ ήταν λάθος. Νομίζω πως τελικά αποδείχθηκε λάθος και για τις δύο πλευρές. Είπε ότι πήγε σε έναν σύλλογο του επιπέδου του. Πολύ καλά. Θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ένας προπονητής του διαμετρήματός του μειώνει τον εαυτό του όταν κάνει μια τέτοια δήλωση. Ρίχνει την ευθύνη του αποκλεισμού σε έναν παίκτη. Από ειρωνεία της τύχης, το γκολ του Ακτούρκογλου ήταν καθοριστικό»

Βαγγέλης Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του Μουρίνιο

Η πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα δεν αποτελεί απλώς ένα σπουδαίο γεγονός για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια νέα σελίδα στην καριέρα του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο διεθνής φορ μπαίνει σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ» Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είχαν την τύχη να τεθούν υπό τις οδηγίες του εμβληματικού τεχνικού.

Ο Παυλίδης γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας που θα συνεργαστεί με τον «Special One», ο Πορτογάλος προπονητής βρέθηκε το 2000 στον πάγκο των «αετών» και έκατσε εκεί για δέκα παιχνίδια πριν φύγει με προορισμό την Λεϊσόες, από την οποία ξεκίνησε την ανοδική του πορεία, που έφτασε στην κορύφωσή της με την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA και του Champions League το 2003 και το 2004.

Ποιος ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τoν Μουρίνιο;

Ο Δημήτρης Κεραμίτσης έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A σε ηλικία 17 ετών, όταν ο Ζοζέ Μουρίνιο τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Έμπολι, στο γήπεδο όπου είχε αγωνιστεί μικρότερος πριν φορέσει τη φανέλα της Ρόμα. Ο νεαρός αμυντικός έχει χαρακτηρίσει εκείνη τη στιγμή ως «θρυλική» για την πορεία του.

Ο Μουρίνιο φρόντισε να δείξει την εκτίμησή του, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Κεραμίτση στο Instagram με τρία χειροκροτήματα-emoji. Μια κίνηση που φανέρωσε τη στήριξή του στον νεαρό Έλληνα στόπερ, τον οποίο στην Ιταλία δεν δίσταζαν να τον συγκρίνουν με τον Κώστα Μανωλά. Σήμερα αγωνίζεται στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν.