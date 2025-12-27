Συγκίνηση στο «Άνφιλντ»: Οι γιοι του Ζότα συνόδευσαν τις μασκότ των Λίβερπουλ, Γουλβς (pics)
Οι γιοι του αδικοχαμένου Πορτογάλου βρέθηκαν στο γήπεδο του Μέρσεϊσαϊντ, στον αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων που ο πατέρας τους φόρεσε τις φανέλες τους
Μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη αναμέτρηση έλαβε χώρα στο «Άνφιλντ», αφού η Λίβερπουλ υποδέχθηκε στη Γουλβς, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League, με το σύνολο του Άρνε Σλοτ να επικρατεί με 2-1, παίρνοντας ακόμη μία νίκη.
Ωστόσο, όλα αυτά είχαν λίγη σημασία, αφού πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι δύο ομάδες θέλησαν να τιμήσουν την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος είχε φορέσει τις φανέλες τους, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις προτού χάσει τη ζωή του το περασμένο καλοκαίρι σε τροχαίο.
Diogo Jota’s sons walked out with Liverpool’s mascots ahead of their match against Wolves ❤ pic.twitter.com/8AIHVoVd4X
— ESPN FC (@ESPNFC) December 27, 2025
Οι γιοι του αδικοχαμένου Πορτογάλου βρέθηκαν στο γήπεδο του Μέρσεϊσαϊντ και συνόδευσαν τις μασκότ των ομάδων σε μια συμβολική κίνηση. Οι οπαδοί σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, ενώ ένα πανό σηκώθηκε για να τιμήσει τον Ζότα.
Diogo Jota’s sons and other family members joined Virgil van Dijk as Liverpool mascots before kickoff vs. Wolves ❤ pic.twitter.com/gLtR5eJzIQ
— B/R Football (@brfootball) December 27, 2025
