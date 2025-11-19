Συγκινητικός Ρόμπερτσον για τον Ζότα: «Δεν μπορούσα να τον βγάλω από το μυαλό μου» (vid)

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε, λίγο μετά την πρόκριση της Σκωτίας στην τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια και αναφέρθηκε στον Ντιόγκο Ζότα, με τον Σκωτσέζο μπακ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του για τον Πορτογάλο αδικοχαμένο συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ.

Οι δηλώσεις του Ρόμπερτσον για τον Ζότα:

«Το έκρυψα καλά, αλλά σήμερα ήμουν συντετριμμένος. Ξέρω σε ηλικία που βρίσκομαι, αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία μου ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε στο BBC.

«Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου τον φίλο μου τον Ντιόγκο Ζότα σήμερα. Μιλήσαμε τόσα πολλά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Την προηγούμενη φορά αποκλείστηκε λόγω τραυματισμού, εγώ δεν πήγα επειδή η Σκωτία δεν προκρίθηκε, και πάντα συζητούσαμε πώς θα ήταν να ζήσουμε ένα Μουντιάλ.

Νωρίτερα στο δωμάτιο ήμουν σε άσχημη κατάσταση. Νομίζω πως το έκρυψα καλά από τα παιδιά. Ξέρω ότι κάπου εκεί έξω θα χαμογελάει για μένα απόψε. Δεν κατάφερα να τον βγάλω από το μυαλό μου όλη μέρα».

Η ομάδα του Κλαρκ ισοφαρίστηκε δύο φορές από τη Δανία, παρά τα γκολ των Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και Λόρενς Σάνκλαντ, όμως ο Κίεραν Τίρνι τους έβαλε ξανά μπροστά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, απέναντι σε αντίπαλο που είχε μείνει με 10 παίκτες, πριν ο Κένι ΜακΛίν «σφραγίσει» τη νίκη με ένα απίθανο σουτ από το κέντρο. «Αυτό συνοψίζει ποιοι είμαστε ως ομάδα. Δεν τα παρατάμε ποτέ, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος», είπε ο αρχηγός της Σκωτίας.

«Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω ζήσει. Σίγουρα ταλαιπωρήσαμε τη χώρα, αλλά πιστεύω πως άξιζε, πάμε στο Μουντιάλ και πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά και το τεχνικό επιτελείο, είναι το καλύτερο σύνολο με το οποίο έχω υπάρξει ποτέ. Η ομιλία του προπονητή στο ξενοδοχείο πριν από τον αγώνα ήταν απίστευτη.

»Θύμισε όλες τις μεγάλες στιγμές που έχουμε ζήσει και μας είπε: “Ας δημιουργήσουμε άλλη μία”. Το να το πετύχουμε για εκείνον, για όλο το επιτελείο, για τις οικογένειές μας, κάνει αυτή τη βραδιά μία από τις σημαντικότερες της ζωής μου», κατέληξε ο Ρόμπερτσον.