Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Η Εθνική είχε όλα όσα πρέπει να έχει και μαζί… όσα δεν πρέπει κόντρα στην Σκωτία
On Field 16 Νοεμβρίου 2025 | 14:30

Η Εθνική είχε όλα όσα πρέπει να έχει και μαζί… όσα δεν πρέπει κόντρα στην Σκωτία

Μια ροκ Εθνική και ένα ιδιαίτερο βράδυ για το «χρυσό» παιδί...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A
A
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Spotlight

Πρέπει να ήταν το πιο ροκ ματς για την Εθνική μας ομάδας εδώ και χρόνια. Ένα απίθανο ματς με ένα τσουβάλι μεγάλες ευκαιρίες, πέντε γκολ, αποβολή, δοκάρι και γενικά μια χορταστική βραδιά για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Με την Εθνική μας ομάδα να παίζει λες και παιζόταν η πρόκριση – και μπράβο της – και την Σκωτία να συμβάλει με τον τρόπο της σε ένα ματς «όσα πάνε και όσα έρθουν». Με το τελικό 3-2 της Εθνικής μας να αφήνει χαρούμενους και τους δύο! Στο τέλος του αγώνα οι Σκωτσέζοι πανηγύριζαν στο Καραϊσκάκη μαζί με τους παίκτες καθώς το ανέλπιστο δώρο από την Λευκορωσία τους κρατάει στο κόλπο της πρωτιάς αν την Τρίτη νικήσουν την Δανία στην Γλασκώβη.

Για μας αυτό το «τρίποντο», έστω και αν ήρθε με τρομερό καρδιοχτύπι μήπως και το 3-0 στο 63΄που έγινε 3-2 στο 70΄γίνει 3-3, είναι άκρως σημαντικό. Η Εθνική μας ξεχειλίζει από ταλέντο, ειδικά μεσοεπιθετικά. Πέτυχε στο Nations League 5/6 νίκες χάνοντας την πρωτιά από την Αγγλία στην ισοβαθμία, ανέβηκε στην Α κατηγορία με το 3-0 στην Γλασκώβη επί της Σκωτίας, απέτυχε στα τρία ματς – τελικούς με Δανία και Σκωτία αδικώντας τον εαυτό της κυρίως γιατί δεν έχει αυτή την δεύτερη θέση και το δικαίωμα στην ελπίδα μέσω των μπαράζ.

Έστω και έτσι όμως το χθεσινό ματς ήταν must win και το πήρε απέναντι σε μια Σκωτία που είχε «σκυλιάσει» για αποτέλεσμα ξέροντας πως έτσι θα «βλέπει» Αμερική. Και η Εθνική μας χρειάζεται να παίρνει μεγάλες νίκες όπως η χθεσινή. Και ας «φλερτάρει με την αυτοκτονία» όπως συνέβη με νέα λάθη και κακές αντιδράσεις που πρέπει να… ξεχάσει. Η Εθνική μας που ήταν εξαιρετική στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, έχασε ένα… σκασμό ευκαιρίες για να πάει με μεγαλύτερο σκορ από το 1-0 στα αποδυτήρια αλλά και που συνάμα έδινε φάσεις στους Σκωτσέζους. Το 3-0 με τα δύο ωραία γκολ Καρέτσα και Τζόλη έδειχνε πως πηγαίναμε για πολλά με λίγα. «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος αλλά το… ηφαίστειο στην συνέχεια ήταν οι τύποι με τα κιλτ…

Η Εθνική άντεξε στις τεράστιες ευκαιρίες των Σκωτσέζων και έτσι μπορεί την Τρίτη στο άσημο Ζαλαεγκερζέγκ κόντρα στην Λευκορωσία που έδειξε πως δεν θα είναι «σάκος του μποξ» χωρίς ιδρώτα, να κλείσει με νίκες το 2025 και αυτή την παρουσία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έχοντας κάνει από χθες μια νέα αρχή σε ένα ματς που έκανε όλα όσα πρέπει να κάνει αλλά και… όσα δεν πρέπει να κάνει μαζί.

Σε ένα ιδιαίτερο βράδυ για το «χρυσό» παιδί της Ευρώπης, τον Χρήστο Μουζακίτη που όντας βασικός στον άξονα αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα «χαρτιά» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον «Μούζα» λίγο μετά την ανάδειξή του σε Golden Boy web 2025 για την Ευρώπη να συνεχίζει να ζει ένα όνειρο, σεμνά και ταπεινά όπως κάνει από μικρό παιδί, ανεβαίνοντας συνεχώς μικρούς και μεγάλους στόχους. Ένα παιδί που πριν καν πατήσει τα 19 έχει πάρει όλα όσα ονειρεύονται οι περισσότεροι στο ποδόσφαιρο και είναι στην «πρώτη γραμμή» και του Ολυμπιακού και της Εθνικής μας ομάδας.

Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Επικαιρότητα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

