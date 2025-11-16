Η Εθνική είχε όλα όσα πρέπει να έχει και μαζί… όσα δεν πρέπει κόντρα στην Σκωτία

Πρέπει να ήταν το πιο ροκ ματς για την Εθνική μας ομάδας εδώ και χρόνια. Ένα απίθανο ματς με ένα τσουβάλι μεγάλες ευκαιρίες, πέντε γκολ, αποβολή, δοκάρι και γενικά μια χορταστική βραδιά για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Με την Εθνική μας ομάδα να παίζει λες και παιζόταν η πρόκριση – και μπράβο της – και την Σκωτία να συμβάλει με τον τρόπο της σε ένα ματς «όσα πάνε και όσα έρθουν». Με το τελικό 3-2 της Εθνικής μας να αφήνει χαρούμενους και τους δύο! Στο τέλος του αγώνα οι Σκωτσέζοι πανηγύριζαν στο Καραϊσκάκη μαζί με τους παίκτες καθώς το ανέλπιστο δώρο από την Λευκορωσία τους κρατάει στο κόλπο της πρωτιάς αν την Τρίτη νικήσουν την Δανία στην Γλασκώβη.

Για μας αυτό το «τρίποντο», έστω και αν ήρθε με τρομερό καρδιοχτύπι μήπως και το 3-0 στο 63΄που έγινε 3-2 στο 70΄γίνει 3-3, είναι άκρως σημαντικό. Η Εθνική μας ξεχειλίζει από ταλέντο, ειδικά μεσοεπιθετικά. Πέτυχε στο Nations League 5/6 νίκες χάνοντας την πρωτιά από την Αγγλία στην ισοβαθμία, ανέβηκε στην Α κατηγορία με το 3-0 στην Γλασκώβη επί της Σκωτίας, απέτυχε στα τρία ματς – τελικούς με Δανία και Σκωτία αδικώντας τον εαυτό της κυρίως γιατί δεν έχει αυτή την δεύτερη θέση και το δικαίωμα στην ελπίδα μέσω των μπαράζ.

Έστω και έτσι όμως το χθεσινό ματς ήταν must win και το πήρε απέναντι σε μια Σκωτία που είχε «σκυλιάσει» για αποτέλεσμα ξέροντας πως έτσι θα «βλέπει» Αμερική. Και η Εθνική μας χρειάζεται να παίρνει μεγάλες νίκες όπως η χθεσινή. Και ας «φλερτάρει με την αυτοκτονία» όπως συνέβη με νέα λάθη και κακές αντιδράσεις που πρέπει να… ξεχάσει. Η Εθνική μας που ήταν εξαιρετική στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, έχασε ένα… σκασμό ευκαιρίες για να πάει με μεγαλύτερο σκορ από το 1-0 στα αποδυτήρια αλλά και που συνάμα έδινε φάσεις στους Σκωτσέζους. Το 3-0 με τα δύο ωραία γκολ Καρέτσα και Τζόλη έδειχνε πως πηγαίναμε για πολλά με λίγα. «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος αλλά το… ηφαίστειο στην συνέχεια ήταν οι τύποι με τα κιλτ…

Η Εθνική άντεξε στις τεράστιες ευκαιρίες των Σκωτσέζων και έτσι μπορεί την Τρίτη στο άσημο Ζαλαεγκερζέγκ κόντρα στην Λευκορωσία που έδειξε πως δεν θα είναι «σάκος του μποξ» χωρίς ιδρώτα, να κλείσει με νίκες το 2025 και αυτή την παρουσία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έχοντας κάνει από χθες μια νέα αρχή σε ένα ματς που έκανε όλα όσα πρέπει να κάνει αλλά και… όσα δεν πρέπει να κάνει μαζί.

Σε ένα ιδιαίτερο βράδυ για το «χρυσό» παιδί της Ευρώπης, τον Χρήστο Μουζακίτη που όντας βασικός στον άξονα αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα «χαρτιά» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον «Μούζα» λίγο μετά την ανάδειξή του σε Golden Boy web 2025 για την Ευρώπη να συνεχίζει να ζει ένα όνειρο, σεμνά και ταπεινά όπως κάνει από μικρό παιδί, ανεβαίνοντας συνεχώς μικρούς και μεγάλους στόχους. Ένα παιδί που πριν καν πατήσει τα 19 έχει πάρει όλα όσα ονειρεύονται οι περισσότεροι στο ποδόσφαιρο και είναι στην «πρώτη γραμμή» και του Ολυμπιακού και της Εθνικής μας ομάδας.