Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ζότα ανήμερα των γενεθλίων του: «Για πάντα το δικό μας νούμερο 20» (pic)

Το μήνυμά της στην οικογένεια και τους οικείους των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα έστειλε η Λίβερπουλ μέσω μιας ανάρτησης στα social media. Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής θα γινόταν 29 ετών, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, κατά την επιστροφή τους οδικώς από την Πορτογαλία στην Αγγλία, τα δύο αδέρφια άφησαν την τελευταία πνοή στην άσφαλτο, μετά από ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ στην ποδοσφαιρική οικογένεια, με τη Λίβερπουλ να αποσύρει μετέπειτα και τη φανέλα με το νούμερο 20 που φορούσε ο Πορτογάλος. Έκτοτε, ο Ντιόγκο Ζότα και ο Αντρέ Σίλβα παραμένουν πάντα στις σκέψεις των «ρεντς» και ανήμερα της ημέρας που θα αποτελούσε γιορτή για την οικογένεια, η Λίβερπουλ τίμησε τα δύο αδέρφια με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday. All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre. Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp — Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Λίβερπουλ:

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα σε μια μέρα που θα ήταν τα 29α γενέθλιά του.

Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.

Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας 20».