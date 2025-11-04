Συγκινητική στιγμή στο Λίβερπουλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέδωσε φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα (pics, vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τρίτης (4/11, 22:00) απέναντι στη Λίβερπουλ για το Champions League και την επιστροφή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο «Άνφιλντ».

Μία μέρα πριν το παιχνίδι των δύο ομάδων, ο Άγγλος μπακ απέδωσε φόρο τιμής τον αδικοχαμένο συμπαίκτη του, Ντιόγκο Ζότα, και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα. Μαζί του ήταν οι Τσάμπι Αλόνσο, Ντιν Χάουσεν και Εμίλιο Μπουτραγκένιο, οι οποίοι άφησαν από πλευρά τους λουλούδια έξω από το Άνφιλντ.

Ο Άρνολντ, ο οποίος πέρασε αμέτρητες στιγμές στη Λίβερπουλ με τον Ζότα, άφησε ένα χειριστήριο Playstation, καθώς ο Πορτογάλος πανηγύριζε με αυτόν τον τρόπο και μαζί ένα συγκινητικό μήνυμα.

Το μήνυμα του Άρνολντ για τον Ζότα

«Φίλε μου Ντιόγκο, μας λείπεις πολύ, αλλά σε αγαπάμε ακόμα. Η μνήμη σου και του Αντρέ θα ζει για πάντα. Χαμογελάω κάθε φορά που σε σκέφτομαι και θα θυμάμαι πάντα τις υπέροχες στιγμές που μοιραστήκαμε. Μου λείπεις φίλε, κάθε μέρα. Για πάντα 20 YNWA (You Will Never Walk Alone). Με αγάπη ο Τρεντ και η οικογένειά του» ανέγραφε το μήνυμα του Άγγλου.

Trent Alexander-Arnold’s message to Diogo Jota after returning to Liverpool ❤️ pic.twitter.com/6Svay6Q8vn — B/R Football (@brfootball) November 3, 2025

