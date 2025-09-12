Έξαλλος ο Ρούμπεν Νέβες για τις φήμες πως είναι σε σχέση με τη χήρα του Ζότα

Πορτογαλικό περιοδικό άφησε υπόνοιες για δεσμό του Ρούμπεν Νέβες με τη χήρα του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο.

Ο Πορτογάλος μέσος, κολλητός φίλος του Ζότα, αντέδρασε με έντονο τρόπο στο πρόσφατο δημοσίευμα της πορτογαλικής έκδοσης TGM, το οποίο άφηνε υπόνοιες για πιθανή σχέση.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω περιοδικό δημοσίευσε φωτογραφία των δύο σε κοντινή στιγμή, δημιουργώντας σενάρια που ο διεθνής μέσος χαρακτήρισε «απαράδεκτα και προσβλητικά».

eu já vi muita coisa absurda mas o nível de manipulação de imagem do grupo medialivre pra insinuar uma aproximação do rúben neves com a esposa do diogo jota é criminoso, pô pic.twitter.com/OfZ7C0Cyco — Julio Velasco (@eujuliovelasco) September 11, 2025

Τι απάντησε ο Ρούμπεν Νέβες

Μέσα από τα προσωπικά του social media, ο Νέβες απάντησε με σκληρά λόγια: Καλησπέρα. Πάντα πιστεύω στο καλό των ανθρώπων, αν και με έχουν προειδοποιήσει να μην το κάνω, έχω ήδη εξαπατηθεί και δεν εύχομαι ποτέ κακό σε κανέναν.

Το άτομο που έβαλε αυτή τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του περιοδικού δεν αξίζει να είναι ευτυχισμένο, μιας και η επιλογή της φωτογραφίας ήταν εντελώς ατυχής. Εγώ και η γυναίκα μου, @deboralourenco23, είμαστε μαζί πάνω από 11 χρόνια, ευτυχισμένοι, με μια οικογένεια που με κάνει περήφανο.

Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μπλεγμένοι σε καμία διαμάχη. Κάναμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε τη Ρουτ και την οικογένειά της με όποιον τρόπο μπορούμε. Η επιλογή αυτής της φωτογραφίας είναι τόσο άστοχη όσο και το άτομο που την έκανε και το άτομο που τη δημοσίευσε.

Σέβομαι ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του, σέβομαι ότι όλοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο, δεν σέβομαι αυτούς που δεν σέβονται τους άλλους. Ξαναλέω, είμαι περήφανος για τη γυναίκα που έχω, για την οικογένεια που έχω. Είμαστε περήφανοι για τη Ρουτ, για τη δύναμη που έδειξε, είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, και εκείνη το ξέρει. Ευχαριστώ».