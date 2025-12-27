sports betsson
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Ξανά στην κορυφή η Άρσεναλ (2-1), τρίτη σερί νίκη για την Λίβερπουλ (2-1)
Ποδόσφαιρο 27 Δεκεμβρίου 2025 | 18:59

Ξανά στην κορυφή η Άρσεναλ (2-1), τρίτη σερί νίκη για την Λίβερπουλ (2-1)

Η Άρσεναλ νίκησε με 2-1 την Μπράιτον και επέστρεψε στην κορυφή της Premier League – Τρίτο σερί τρίποντο για την Λίβερπουλ (2-1), νίκες για Μπρέντφορντ (4-1) και Φούλαμ (1-0).

Μόνη πρώτη ξανά η Άρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν εντός έδρας της Μπράιτον με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League, ανέβηκαν στους 42 βαθμούς και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας δεύτερη τη Σίτι με 40.

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Όντεγκααρντ και στο 52’ έκανε το 2-0 με αυτογκόλ του Ρούτερ. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Γκόμεζ στο 64’. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε ως αλλαγή, με τον διεθνή επιθετικό να περνάει στο παιχνίδι στο 87’ αντί του Γκόμεζ.

Μετά την ήττα στο Έμιρεϊτς, η Μπράιτον έμεινε στους 24 βαθμούς και στην 12η θέση της βαθμολογίας.

Χτίζει σερί η Λίβερπουλ

Ανεβάζει στροφές η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Σλοτ επικράτησε στο Άνφιλντ της Γουλβς με 2-1 και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Γκράβενμπερχ στο 41’ και Βιρτς στο 42’ τα γκολ για τους Reds, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 51’ με τον Μπουένο. Με αυτό το τρίποντο η Λίβερπουλ ανέβηκε στους 32 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Τελευταία με 2 βαθμούς η Γουλβς, που ουσιαστικά έχει υποβιβαστεί.

Νίκες για Φούλαμ και Μπρέντφορντ, «Χ» στο Μπέρνλι

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου, η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα επικράτησε εκτός έδρας της Γουέστ Χαμ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ραούλ Χιμένες στο 85’.

Άνετη και ωραία η Μπρέντφορντ, που διέλυσε με 4-1 την Μπόρνμουθ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Σχάντε, που πέτυχε χατ-τρικ (7’,  51’, 90+6’).

Τέλος, ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Μπέρνλι – Έβερτον, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0
Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 0-1
Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 4-1
Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1
Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1
Μπέρνλι – Έβερτον 0-0
27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα
28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς
28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

30/12 21:30 Μπέρνλι – Νιούκαστλ
30/12 21:30 Τσέλσι – Μπόρνμουθ
30/12 21:30 Νότιγχαμ – Έβερτον
30/12 21:30 Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
30/12 22:15 Άρσεναλ – Άστον Βίλα
30/12 22:15 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
1/1 19:30 Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
1/1 19:30 Λίβερπουλ – Λιντς
1/1 22:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
1/1 22:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.12.25

La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Οι αρμόδιοι της Ισπανικής διαιτησίας εξέτασαν 51 φάσεις και παραδέχθηκαν επίσημα 10 διαιτητικά λάθη. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο στις πιο αδικημένες. Από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 27.12.25

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη Betsson, καθώς επικράτησε με 82-76 στα Λιόσια και παραμένει στην τέταρτη θέση της Stoiximan GBL – Σπουδαία επικράτηση για τη Μύκονο στη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργείται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Ιστορία και ίνσταγκραμ 27.12.25

Νοσταλγία στο κόκκινο - Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές – Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν
Σκληρή κριτική 27.12.25

Συχνές εμφανίσεις, δραματικές δηλώσεις, κραυγαλέες στιλιστικές επιλογές - Συνεργάτες του Τραμπ τον αντιγράφουν

Αρκετά μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους για όλους τους λάθος λόγους

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον μας, λέει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Τεχεράνη 27.12.25

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον του Ιράν, λέει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν είπε, μάλιστα, πως «αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος»

Σύνταξη
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
