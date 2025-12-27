Ξανά στην κορυφή η Άρσεναλ (2-1), τρίτη σερί νίκη για την Λίβερπουλ (2-1)

Μόνη πρώτη ξανά η Άρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επικράτησαν εντός έδρας της Μπράιτον με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League, ανέβηκαν στους 42 βαθμούς και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας δεύτερη τη Σίτι με 40.

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Όντεγκααρντ και στο 52’ έκανε το 2-0 με αυτογκόλ του Ρούτερ. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Γκόμεζ στο 64’. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε ως αλλαγή, με τον διεθνή επιθετικό να περνάει στο παιχνίδι στο 87’ αντί του Γκόμεζ.

Μετά την ήττα στο Έμιρεϊτς, η Μπράιτον έμεινε στους 24 βαθμούς και στην 12η θέση της βαθμολογίας.

Χτίζει σερί η Λίβερπουλ

Ανεβάζει στροφές η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Σλοτ επικράτησε στο Άνφιλντ της Γουλβς με 2-1 και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Γκράβενμπερχ στο 41’ και Βιρτς στο 42’ τα γκολ για τους Reds, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 51’ με τον Μπουένο. Με αυτό το τρίποντο η Λίβερπουλ ανέβηκε στους 32 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Τελευταία με 2 βαθμούς η Γουλβς, που ουσιαστικά έχει υποβιβαστεί.

Νίκες για Φούλαμ και Μπρέντφορντ, «Χ» στο Μπέρνλι

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου, η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα επικράτησε εκτός έδρας της Γουέστ Χαμ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ραούλ Χιμένες στο 85’.

Άνετη και ωραία η Μπρέντφορντ, που διέλυσε με 4-1 την Μπόρνμουθ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Σχάντε, που πέτυχε χατ-τρικ (7’, 51’, 90+6’).

Τέλος, ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Μπέρνλι – Έβερτον, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 0-1

Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 4-1

Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1

Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1

Μπέρνλι – Έβερτον 0-0

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

30/12 21:30 Μπέρνλι – Νιούκαστλ

30/12 21:30 Τσέλσι – Μπόρνμουθ

30/12 21:30 Νότιγχαμ – Έβερτον

30/12 21:30 Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

30/12 22:15 Άρσεναλ – Άστον Βίλα

30/12 22:15 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

1/1 19:30 Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

1/1 19:30 Λίβερπουλ – Λιντς

1/1 22:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

1/1 22:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ