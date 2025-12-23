Σλοτ: «Τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης ο Ίσακ»

Ενός κακού μύρια έπονται και η Λίβερπουλ το βιώνει στο πετσί της φέτος. Πέρα από όσα είχε να διαχειριστεί ο Άρνε Σλοτ σε αγωνιστικό επίπεδο με τις συνεχείς γκέλες και την πολύ κακή συνολικά εικόνα της ομάδας του, ήρθε να προστεθεί και ένας ακόμη σοβαρός τραυματισμός στο ιατρικό δελτίο των «ρεντς».

Ο λόγος για τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος έφυγε λαβωμένος από τον αγωνιστικό χώρο μετά το Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-2 και ένα πολύ κακό τάκλιν που δέχθηκε από τον Μίκι Φαν ντε Ντεν.

Το πρωί της Τρίτης, ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αποκάλυψε ότι ο παίκτης του θα μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δύο μηνών. Παράλληλα, χαρακτήρισε και απερίσκεπτο το τάκλιν του συμπατριώτη του πάνω στον αστράγαλο του Σουηδού.

🗣️ Arne Slot provides an update on how long Alexander Isak will be out of action for… pic.twitter.com/sc6aDFyjaj — Premier League (@premierleague) December 23, 2025

Τι είπε ο Σλοτ

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο Ίσακ υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί ο τραυματισμός του, με τον Σλοτ να τονίζει τα εξής μια μέρα αργότερα:

«Θα είναι ένας μεγάλος τραυματισμός, θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες. Είναι μεγάλη απογοήτευση για εκείνον και ως αποτέλεσμα για εμάς. Το τάκλιν που έγινε εις βάρος του ήταν απερίσκεπτο. Το τάκλιν του Φαν ντε Φεν, εάν το κάνεις 10 φορές, νομίζω πως και τις 10 φορές υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά ένας ποδοσφαιριστής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός προπονητής.