Tότεναμ – Λίβερπουλ 1-2: Πέρασε από το Λονδίνο και μπήκε στην τετράδα
Με τους Αλεξάντερ Ίσακ και Ούγκο Εκιτικέ να σκοράρουν, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε με 2-1 της Τότεναμ -των εννέα παικτών- στο Λονδίνο.
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
- Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές
- Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
- Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Λίβερπουλ, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Τότεναμ με 2-1, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι οι «κόκκινοι» έπιασαν… τετράδα έστω και προσωρινά, ενώ οι Λονδρέζοι παραμένουν στη μέση της βαθμολογίας.
Το παιχνίδι είχε μπόλικη ένταση και από τις δύο πλευρές, με το σύνολο του Τόμας Φρανκ να τελειώνει τον αγώνα έχοντας εννέα παίκτες αφού αποβλήθηκαν οι Σίμονς και Ρομέρο, ενώ για τους φιλοξενούμενους «καθάρισαν» με τα γκολ τους οι δύο φορ.
Η αναμέτρηση στο πρώτο μέρος δεν είχε να προσφέρει πολλά παρά μόνο στην αποβολή του Τσάβι Σίμονς ο οποίος δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 33ο λεπτό της συνάντησης, με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος, ο Αλεξάντερ Ίσακ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και στο 56′ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 για τη Λίβερπουλ, όμως τέσσερα λεπτά μετά ο Σουηδός αποχώρησε τραυματίας. Οι «κόκκινοι» δεν επηρεάστηκαν και ο Ούγκο Εκιτικέ στο 66′ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του κάνοντας το 2-0.
Η Τότεναμ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς και να βρήκε τον τρόπο να μειώσει σε 2-1 με τον Ρισάρλισον σκοράρει το 82′. Στη συνέχεια οι Λονδρέζοι πίεσαν ασφυκτικά, είχαν κάποιες καλές στιγμές, αλλά τίποτα δεν άλλαξε, με τον Ρομέρο να δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 90’+3′ και να αφήνει τα «σπιρούνια» με εννέα παίκτες.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:
Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2
Γουλβς – Μπρέντφορντ 0-2
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0
Μπράιτον – Σάντερλαντ 0-0
Μπόρνμουθ – Μπέρνλι 1-1
Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-2
20/12 22:00 Λιντς – Κρίσταλ Πάλας
20/12 22:00 Έβερτον – Άρσεναλ
21/12 18:30 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22/12 22:00 Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
26/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι
27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ
27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ
27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς
27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον
27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον
27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα
28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς
28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
- Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
- Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)
- Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
- Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Γιάρεμτσουκ (vid)
- Άρης – Περιστέρι 81-76: Πήραν το «θρίλερ» οι Θεσσαλονικείς
- Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» με Τσικίνιο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις