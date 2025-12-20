Tότεναμ – Λίβερπουλ 1-2: Πέρασε από το Λονδίνο και μπήκε στην τετράδα

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Λίβερπουλ, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Τότεναμ με 2-1, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι οι «κόκκινοι» έπιασαν… τετράδα έστω και προσωρινά, ενώ οι Λονδρέζοι παραμένουν στη μέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι είχε μπόλικη ένταση και από τις δύο πλευρές, με το σύνολο του Τόμας Φρανκ να τελειώνει τον αγώνα έχοντας εννέα παίκτες αφού αποβλήθηκαν οι Σίμονς και Ρομέρο, ενώ για τους φιλοξενούμενους «καθάρισαν» με τα γκολ τους οι δύο φορ.

Η αναμέτρηση στο πρώτο μέρος δεν είχε να προσφέρει πολλά παρά μόνο στην αποβολή του Τσάβι Σίμονς ο οποίος δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 33ο λεπτό της συνάντησης, με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αλεξάντερ Ίσακ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και στο 56′ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 για τη Λίβερπουλ, όμως τέσσερα λεπτά μετά ο Σουηδός αποχώρησε τραυματίας. Οι «κόκκινοι» δεν επηρεάστηκαν και ο Ούγκο Εκιτικέ στο 66′ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του κάνοντας το 2-0.

Η Τότεναμ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς και να βρήκε τον τρόπο να μειώσει σε 2-1 με τον Ρισάρλισον σκοράρει το 82′. Στη συνέχεια οι Λονδρέζοι πίεσαν ασφυκτικά, είχαν κάποιες καλές στιγμές, αλλά τίποτα δεν άλλαξε, με τον Ρομέρο να δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 90’+3′ και να αφήνει τα «σπιρούνια» με εννέα παίκτες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Νιούκαστλ – Τσέλσι 2-2

Γουλβς – Μπρέντφορντ 0-2

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπράιτον – Σάντερλαντ 0-0

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι 1-1

Τότεναμ – Λίβερπουλ 1-2

20/12 22:00 Λιντς – Κρίσταλ Πάλας

20/12 22:00 Έβερτον – Άρσεναλ

21/12 18:30 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22/12 22:00 Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

26/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ