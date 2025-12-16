Κάραγκερ: «Σαλάχ, σκέψου να είσαι στην Σαουδική Αραβία και η Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League»

O Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί να ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, όμως στο Νησί και στην Premier League συνεχίζουν να ασχολούνται με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λίβερπουλ με τον Άρνε Σλοτ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος άσκησε «σκληρή» κριτική στον αστέρα των πρωταθλητών Αγγλίας, αναφέρθηκε στο μέλλον του 33χρονου, τονίζοντας πως δεν πιστεύει πως ο Σαλάχ θα φοράει την φανέλα της Λίβερπουλ στο ξεκίνημα της σεζόν 2026/27.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο διεθνής εξτρέμ είναι θρύλος για τον σύλλογο και του αξίζει ένα καλύτερο φινάλε, στέλνωντας του μήνυμα παραμονής και μετά το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

«Can you imagine Mo Salah in Saudi watching Liverpool come out in a Champions League final?» 🏆 Jamie Carragher says he can’t see Mo Salah playing for Liverpool next season 🔊 pic.twitter.com/8YlgFfKJV5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 15, 2025

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάραγκερ για τον Σαλάχ:

«Δεν βλέπω τον Μο Σαλάχ να παίζει για τη Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Όμως, του αξίζει ένα μωσαϊκό στο Kop. Του αξίζει να φέρει την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο γήπεδο μετά το τελευταίο του παιχνίδι και να γιορταστεί πραγματικά για όσα έχει κάνει ως παίκτης της Λίβερπουλ. Οπότε, άσε στην άκρη τις διαφορές σου με τον προπονητή και σκέψου να μείνεις απλώς τρεις ή τέσσερις μήνες στη Λίβερπουλ. Εντάξει, το χειρότερο που θα συμβεί είναι να δούμε αυτό το μεγάλο αποχαιρετιστήριο βράδυ.

Το καλύτερο που θα συμβεί είναι να βγεις έξω με τους συμπαίκτες σου στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League. Και αν καθόταν στη Σαουδική Αραβία, βλέποντας τη Λίβερπουλ να το κάνει αυτό, νομίζω ότι θα το μετάνιωνε πραγματικά».