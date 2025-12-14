«Μίλησε» η γλώσσα του σώματος – Η αποκάλυψη ειδικού για το μέλλον του Σαλάχ στο Άνφιλντ

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου σε ότι αφορά την επικαιρότητα της Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρη και αφορά φυσικά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και το μέλλον του στην ομάδα του λιμανιού.

Θα μείνει ο Αιγύπτιος στράικερ στο Άνφιλντ και μετά τον Γενάρη; Η απάντηση που δίνει ειδικός σε ότι αφορά την γλώσσα του σώματος, είναι ξεκάθαρη, τονίζοντας πως ο διεθνής επιθετικός των πρωταθλητών Αγγλίας, θ’ αποχωρήσει τον επόμενο μήνα από την αγγλική ομάδα.

Ο Σαλάχ αγωνίστηκε στο εντός έδρας παιχνίδι των «κόκκινων» με την Μπράιτον, στο οποίο η Λίβερπουλ νίκησε με 2-0 και η αγγλική εφημερίδα Mirror αναφέρει ότι ο ειδικός στην γλώσσα του σώματος, Ντάρεν Στάντον μελέτησε με προσοχή τις κινήσεις του Αιγύπτιου άσου μετά το τέλος του αγώνα και κατέληξε σ’ ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα.

«Ο Σαλάχ θα φύγει από την Λίβερπουλ την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αυτό ήταν νομίζω το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα των «κόκκινων».

A body language expert reckons Mohamed Salah gave away his future plans with his #LFC «farewell» 👀https://t.co/GppICxORPd pic.twitter.com/nYWewmj8cB — Mirror Football (@MirrorFootball) December 14, 2025

Μελέτησα με μεγάλη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στο τέλος του αγώνα με την Μπράιτον και νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο ματς του Σαλάχ με την φανέλα της Λίβερπουλ.

Ήταν από τους τελευταίους παίκτες που έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, κοιτούσε τον κόσμο και φάνηκε δακρυσμένος.

Υπήρχε απογοήτευση στα μάτια του, προφανώς γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να ζήσει ξανά τις στιγμές αυτές με την κόσμο στο Άνφιλντ.

Χειροκρότησε τον κόσμο και ήταν σκηνές με τον Μοχάμεντ να δείχνει την συγκίνησή του. Σίγουρα θα ήθελε να εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα κι γι’ αυτό άλλωστε είναι και τόσο απογοητευμένος».

Ο Στάντον εμφανίζεται λοιπόν σίγουρος για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Αιγύπτιου επιθετικού της Λίβερπουλ, θεωρώντας πως η γλώσσα του σώματος, «μίλησε» για το μέλλον του Σαλάχ.

Ένα μέλλον που σύμφωνα με τον Άγγλο ειδικό είναι μακριά από το Άνφιλντ. Προς το παρόν πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου αλλά ούτε και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να αναφερθεί στο μέλλον του, πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο τεχνικός των reds Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους, αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό η απάντηση που έδωσε, μόνο διαφωτιστική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να πει ότι Σαλάχ θ’ αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα γιατί πολύ απλά αυτό είναι ένα θέμα που θέλει ειδική διαχείριση και από την διοίκηση του συλλόγου.

Κι επειδή τα «σενάρια» αναφορικά με το ενδιαφέρον ομάδων από την Σαουδική Αραβία δεν άργησαν να κάνουν την… εμφάνισή του, οι αγγλικές ιστοσελίδες επισημαίνουν, πως μέχρι στιγμής οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν δεχθεί επίσημη πρόταση για την παραχώρηση του διεθνούς άσου.