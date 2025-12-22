Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ

Οι φόβοι του ιατρικού επιτελείου της Λίβερπουλ για την σοβαρότητα του τραυματισμού του Αλεξάντερ Ίσακ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο διεθνής άσος των «κόκκινων» είχε σπάσει το αριστερό του πόδι.

Η διοίκηση μάλιστα των πρωταθλητών Αγγλίας ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση, πως ο Σουηδός επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «κόκκινων» δεν θέλησε να προσδιορίσει το διάστημα απουσίας του Ίσακ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του λιμανιού, αλλά τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο διεθνής επιθετικός θ’ απουσιάσει γι’ αρκετούς μήνες.

Liverpool announce that Alexander Isak underwent surgery on a fractured leg. He will reportedly miss a few months of action 🤕 pic.twitter.com/g82ltHvvpZ — B/R Football (@brfootball) December 22, 2025

Μετά λοιπόν από τις τελευταίες εξελίξεις, και την ανάγκη να υποβληθεί ο παίκτης σε χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η ενεργοποίηση των πρωταθλητών Αγγλίας στο μεταγραφικό «παζάρι».

Ο Σουηδός άσος στάθηκε πολύ άτυχος στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Τότεναμ και το ιατρικό τιμ των «κόκκινων» είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τις ανησυχίες του για σοβαρό τραυματισμό.

Με τον Ίσακ να μένει πιθανότατα εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν, η ομάδα του λιμανιού είναι έτοιμη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση επιθετικού και δεν είναι τυχαίο πως τις τελευταίες ώρες ακούγεται όλο και πιο έντονα το όνομα του Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ.

Ο διεθνής στράικερ των «κερασιών» δεν είναι πάντως η μοναδική επιλογή του Άρνε Σλοτ, καθώς τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η διοίκηση των «κόκκινων» είναι αποφασισμένη να ξοδέψει όσα χρήματα χρειάζονται για να καλυφθεί το κενό, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίσακ.