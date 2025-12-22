sports betsson
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22 Δεκεμβρίου 2025 | 23:38

Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ

Ο τραυματισμός του Σουηδού άσου στο παιχνίδι με την Τότεναμ ήταν σοβαρός, καθώς έσπασε το αριστερό του πόδι και υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι φόβοι του ιατρικού επιτελείου της Λίβερπουλ για την σοβαρότητα του τραυματισμού του Αλεξάντερ Ίσακ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο διεθνής άσος των «κόκκινων» είχε σπάσει το αριστερό του πόδι.

Η διοίκηση μάλιστα των πρωταθλητών Αγγλίας ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση, πως ο Σουηδός επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «κόκκινων» δεν θέλησε να προσδιορίσει το διάστημα απουσίας του Ίσακ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του λιμανιού, αλλά τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο διεθνής επιθετικός θ’ απουσιάσει γι’ αρκετούς μήνες.

Μετά λοιπόν από τις τελευταίες εξελίξεις, και την ανάγκη να υποβληθεί ο παίκτης σε χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η ενεργοποίηση των πρωταθλητών Αγγλίας στο μεταγραφικό «παζάρι».

Ο Σουηδός άσος στάθηκε πολύ άτυχος στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Τότεναμ και το ιατρικό τιμ των «κόκκινων» είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τις ανησυχίες του για σοβαρό τραυματισμό.

Με τον Ίσακ να μένει πιθανότατα εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν, η ομάδα του λιμανιού είναι έτοιμη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση επιθετικού και δεν είναι τυχαίο πως τις τελευταίες ώρες ακούγεται όλο και πιο έντονα το όνομα του Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ.

Ο διεθνής στράικερ των «κερασιών» δεν είναι πάντως η μοναδική επιλογή του Άρνε Σλοτ, καθώς τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η διοίκηση των «κόκκινων» είναι αποφασισμένη να ξοδέψει όσα χρήματα χρειάζονται για να καλυφθεί το κενό, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίσακ.

Διεθνείς αγορές: Οι μεγάλοι νικητές και χαμένοι το 2025 

Διεθνείς αγορές: Οι μεγάλοι νικητές και χαμένοι το 2025 

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες

Ο Νταβίντ Νέρες ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στη Νάπολι το ιταλικό Σούπερ Καπ καθώς με δύο δικά του γκολ, οι ναπολιτάνοι νίκησαν με 2-0 της Μπολόνια στο Ριάντ, πανηγυρίζοντάς το 3ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θέλει να βρει χρόνο συμμετοχής ώστε να βρει τη φόρμα του και να κληθεί από την Εθνική Βραζιλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες

Ο Νταβίντ Νέρες ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στη Νάπολι το ιταλικό Σούπερ Καπ καθώς με δύο δικά του γκολ, οι ναπολιτάνοι νίκησαν με 2-0 της Μπολόνια στο Ριάντ, πανηγυρίζοντάς το 3ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θέλει να βρει χρόνο συμμετοχής ώστε να βρει τη φόρμα του και να κληθεί από την Εθνική Βραζιλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ανακοίνωση 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

