Ο Ίσακ αγόρασε σκύλο φύλακα με 30.000 λίρες μετά από απειλές για τη ζωή του!

Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική πορεία, ωστόσο η κατάσταση εκτός γηπέδων είναι ακόμα χειρότερη για τον σταρ της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός επιθετικός της αγγλικής ομάδας έχει γίνει δέκτης πολλών επιθέσεων για τη ζωή του, καθώς συμπατριώτες του τον κατηγορούν για τον αποκλεισμό της ομάδας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ίσακ και η απόφαση

Παράλληλα, μετά από το «σίριαλ» για τη μεταγραφή του στους «Reds», έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις και από οπαδούς της Νιουκάστλ, επειδή ο ίδιος απαιτούσε σε μεγάλο βαθμό να αποχωρήσει από την ομάδα.

Όλα αυτά τα περιστατικά οδήγησαν τον Ίσακ να πάρει μία απόφαση για να ενισχύσει την προστασία του.

Όπως αναφέρει η «Sun», ο 26χρονος αγόρασε έναν σκύλο ειδικά εκπαιδευμένο για φύλακα, ούτως ώστε να μπορεί να προστατευτεί από κάποια ενδεχόμενη επίθεση. Για να κάνει δικό του το άριστα εκπαιδευμένο ντόπερμαν, ο Σουηδός δαπάνησε 30.000 λίρες, ένα ποσό που φτάνει κοντά στα 34.000 ευρώ.