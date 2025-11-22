Ο Ίσακ αγόρασε σκύλο φύλακα με 30.000 λίρες μετά από απειλές για τη ζωή του!
Ο Αλεξάντερ Ίσακ αγόρασε έναν εκπαιδευμένο σκύλο για φύλακα με 30.000 λίρες μετά από μεγάλο αριθμό απειλών που δέχεται για τη ζωή του.
Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική πορεία, ωστόσο η κατάσταση εκτός γηπέδων είναι ακόμα χειρότερη για τον σταρ της Λίβερπουλ.
Συγκεκριμένα, ο Σουηδός επιθετικός της αγγλικής ομάδας έχει γίνει δέκτης πολλών επιθέσεων για τη ζωή του, καθώς συμπατριώτες του τον κατηγορούν για τον αποκλεισμό της ομάδας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ίσακ και η απόφαση
Παράλληλα, μετά από το «σίριαλ» για τη μεταγραφή του στους «Reds», έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις και από οπαδούς της Νιουκάστλ, επειδή ο ίδιος απαιτούσε σε μεγάλο βαθμό να αποχωρήσει από την ομάδα.
Όλα αυτά τα περιστατικά οδήγησαν τον Ίσακ να πάρει μία απόφαση για να ενισχύσει την προστασία του.
Όπως αναφέρει η «Sun», ο 26χρονος αγόρασε έναν σκύλο ειδικά εκπαιδευμένο για φύλακα, ούτως ώστε να μπορεί να προστατευτεί από κάποια ενδεχόμενη επίθεση. Για να κάνει δικό του το άριστα εκπαιδευμένο ντόπερμαν, ο Σουηδός δαπάνησε 30.000 λίρες, ένα ποσό που φτάνει κοντά στα 34.000 ευρώ.
