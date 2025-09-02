Το μήνυμα του Αλεξάντερ Ίσακ στη Νιούκαστλ

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αλεξάντερ Ίσακ στην Λίβερπουλ, είχε happy end για τον Σουηδό στράικερ και τους «κόκκινους» καθώς ο διεθνής φορ μετακόμισε στο Άνφιλντ.

Ο Σουηδός επιθετικός άσκησε μεγάλη πίεση στην πρώην ομάδα του, τη Νιούκαστλ, για να πάρει μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας κι αυτή η πίεση απέδωσε «καρπούς» για τον Ίσακ, την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Βέβαια θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να επισημανθεί πως η Λίβερπουλ έβγαλε από τα ταμεία της 150 εκατ. ευρώ για να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι σχέσεις του Αλεξάντερ Ίσακ με τη Νιούκαστλ είχαν φτάσει στα άκρα το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο διεθνής στράιερ αποχαιρέτησε την πρώην ομάδα του και τους οπαδούς του συλλόγου, με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συμπαίκτες μου, το επιτελείο αλλά πάνω απ’ όλα στην πόλη του Νιούκαστλ και όλους τους φανταστικούς οπαδούς, για τα τρία αξέχαστα χρόνια που μοιραστήκαμε. Μαζί γράψαμε ιστορία και οδηγήσαμε την ομάδα εκεί που πραγματικά ανήκει.

Ήταν τιμή μου που συμμετείχα σε αυτό το ταξίδι, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή στο Champions League και κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο μετά από 70 χρόνια.

BREAKING: Alexander Isak breaks silence on Liverpool move and sends message to Newcastle fans https://t.co/JfANvIWx7z — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 2, 2025

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων, ευχαριστώ Νιούκαστλ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, ο πρώην άσος της αγγλικής ομάδας.

Ο Σουηδός επιθετικός είχε όμως ένα μήνυμα και για τη νέα του ομάδα, εκφράζοντας την χαρά του για την παρουσία του στο Άνφιλντ.

Ο Ίσακ τόνισε πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να βοηθήσει την Λίβερπουλ, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί για το ντεμπούτο του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Είμαι περήφανος που ανήκω στην Λίβερπουλ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ευτυχισμένος με την μεταγραφή μου και περιμένω πως και πως την στιγμή που θα φορέσω την φανέλα των reds», τόνισε μεταξύ άλλων το νέο μεταγραφικό απόκτημα της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Το σίγουρο είναι πως τόσο ο Άρνε Σλοτ όσο και οι οπαδοί των «κόκκινων», περιμένουν πολλά από τον Σουηδό στράικερ και γι’ αυτό άλλωστε η Λίβερπουλ έκανε την υπέρβαση, δίνοντας ένα τόσο μεγάλο ποσό για την απόκτηση του διεθνούς σέντερ φορ.