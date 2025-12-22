Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει υποστεί κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα για τη Λίβερπουλ.
Καθόλου καλά δεν είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Ίσακ, καθώς δημοσίευμα του Sky Sports αναφέρει ότι έχει υποστεί κάταγμα και έτσι, η Λίβερπουλ θα τον χάσει για αρκετό καιρό.
Θα υπάρξει ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σουηδού επιθετικού εντός της ημέρας. Επομένως, οι οπαδοί των Ρεντς αναμένουν την επίσημη ενημέρωση και δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν θα επιβεβαιωθούν τα δυσάρεστα.
«Πονοκέφαλος» στη Λίβερπουλ
Η εξέλιξη αυτή φυσικά, προκαλεί «πονοκέφαλο» στον Άρνε Σλοτ, καθώς ο Ίσακ θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα και ο Ολλανδός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του για φορ μονάχα τον Ούγκο Εκιτικέ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ίσακ τραυματίστηκε στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Τότεναμ.
Συγκεκριμένα, ο Σουηδός επιθετικός πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο, σκόραρε το 1-0 στο 56′ και τέσσερα λεπτά μετά αποχώρησε τραυματίας, με πρόβλημα στο κάτω μέρος του ποδιού, έπειτα από το μαρκάρισμα του Φαν ντε Φεν.
