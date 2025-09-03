Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι με την αγορά του Γιοάν Γουϊσά από την Μπρέντφορντ σε ένα deal, που ακολούθησε τη μεγάλη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ από τις «καρακάξες» στη Λίβερπουλ.

Η Νιούκαστλ πήρε περίπου 150 εκατ. ευρώ από τους πρωταθλητές Αγγλίας και… έδωσαν στις «μέλισσες» λίγο πάνω από το 1/3 αυτών (58 εκατ. ευρώ) για να αποκτήσουν τον 29χρονο επιθετικό από το Κονγκό

Οι «καρακάξες» βρήκαν στο πρόσωπο του Γουϊσά τον αντικαταστάτη του Σουηδού στράικερ που μαζί με τη μεταγραφή του Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγκάρδη έναντι 85 εκατ. ευρώ, θα είναι το επιθετικό δίδυμο της αγγλικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της Νιούκαστλ για τον Γουϊσά

Το «SkySports» έβγαλε στη δημοσιότητα μια ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά με τη συμφωνία, καθώς βρισκόταν στα πρόθυρα του «ναυαγίου». Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων της Premier League, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία την τελευταία στιγμή, με τη μεταγραφή να εγκρίνεται επίσημα μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν κλείσει το «παράθυρο»! Αποφασισμένος να ενταχθεί στη Νιούκαστλ, ο Γουϊσά έκανε τα πάντα ώστε να πάρει την πολυπόθητη μετακίνηση στο «St. James’s Park»

Ο Κονγκολέζος επιθετικός έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι με τις «μέλισσες», μετρώντας 20 γκολ και 5 ασίστ σε 39 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.