Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Με το γκολ του Νγκουμόα η Λίβερπουλ νίκησε την ύστατη στιγμή 3 -2 τη Νιουκαστλ και ο νεαρός εξτρέμ έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ της ομάδας ως ο νεότερος σκόρερ στην 133χρονη ιστορία του συλλόγου, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 361 ημερών.

Ο Νγκουμόα μπήκε στον τερέν μόλις τέσσερα λεπτά νωρίτερα,ως αντικαταστάτης του Κόντι Χάκπο. Η άμεση επίδρασή του στην κατάληξη του αγώνα εξέπληξε τους ποδοσφαιρόφιλους της Premier League, ωστόσο οι οπαδοί της Λίβερπουλ είχαν λάβει νωρίτερα «μηνύματα» για την αξία του. Στην καλοκαιρινή προετοιμασία έβαλε μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά φανταστικό γκολ και έδωσε ασίστ για το δεύτερο γκολ από τον Νούνιεζ, στο φιλικό με την Μπιλμπάο στο γήπεδο «Ανφιλντ».

Η εμφάνιση του Νγκουμόα ήταν το θέμα συζήτησης των υποστηρικτών της Λίβερπουλ και στην ασιατική περιοδεία. Γκολ κατά της Μιλαν και τελική πάσα στο φιλικό με την Γιοκοχάμα Μαρίνος.

Διεθνής με την U17 της Αγγλίας, διανύει τη δεύτερη σεζόν στο Μερσεϊσάιντ. Αφετηρία του, η γεμάτη «παντεσπάνι» ακαδημία της Τσέλσι, από εκεί ταξίδεψε στο μεγάλο λιμάνι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στην πρώτη του σεζόν με τους «Κόκκινους», αγωνίστηκε με την ομάδα U18 -και με την ομάδα U21. Μάλιστα έβαλε γκολ κατά της πρώην ομάδας του στο Κύπελλο Πρέμιερ Λιγκ .

Ο Νγκουμόα πανηγύρισε και δύο γκολ στην Premier League 2, την περασμένη περίοδο, και τα δύο στην ισοπαλία 2-2 με την Άστον Βίλα.

Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ κατεγράφη τον Ιανουάριο του 2025, ως βασικός εναντίον της Accrington Stanley στο FA Cup.

Αυτή ήταν η μοναδική εμφάνιση του Νκγουμόα σε επίπεδο ανδρών για την πρωταθλήτρια, έως τη στιγμή της επιλογής από τον Αρνε Σλοτ, εισόδου του, στην «μπαρουτοκαπνισμένη» αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ. Ντεμπούτο στην Premier League με εκκωφαντικό τρόπο.

Ο Ρίο Νγκουμόα έγινε ο τέταρτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω από τον Τζέιμς Βον, τον Τζέιμς Μίλνερ και τον Γουέιν Ρούνεϊ.