Αδύνατον να σηκώσει κεφάλι στην Premier League η Λίβερπουλ… Αυτή τη φορά οι «κόκκινοι» έμειναν στο 1-1, στο «Άνφιλντ», κόντρα στη Μπέρνλι – για την 22η αγωνιστική- αποτέλεσμα που σήμανε την 4η διαδοχική ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα, μετά το 0-0 με τη Λιντς, το 2-2 με τη Φούλαμ και το 0-0 με την Άρσεναλ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Άρνε Σλοτ ναι μεν παραμένει στην 4η θέση με 36 βαθμούς, όμως πλέον νιώθει «καυτή την ανάσα» της 5ης Γιουνάιτεντ, η οποία νωρίτερα πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ καθώς έχει 35. Μάλιστα κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στο -16 από την κορυφή εφόσον σε λίγη ώρα η πρωτοπόρος Άρσεναλ (52β.) επικρατήσει στο Νότιγχαμ της Φόρεστ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι το παιχνίδι… στράβωσε από νωρίς για τη Λίβερπουλ καθώς στο 32′ ο Σομποσλάι δεν κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι. Εν τέλει το σκορ άνοιξαν πρώτοι οι γηπεδούχοι Βιρτζ (42′), τέρμα όμως το οποίο δεν ήταν αρκετό για να τους δώσει τη νίκη. Κι αυτό καθώς ο Έντουαρντς ισοφάρισε για τη Μπερνλι στο 65′ με το 1-1 να μένει ως το φινάλε το ματς.

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ (78’ Μακ Άλιστερ), Φριμπόνγκ, Χράφενμπερχ (78’ Ρόμπερτσον), Σομποσλάι, Τζόουνς (85’ Κιέζα), Βιρτς, Χάκπο (78’ Ενγκουμόα), Εκιτικέ

Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Εστίβ (74’ Έκνταλ), Τουανζέμπε, Ουγκοτσούκβου (85’ Λορέν), Έντουαρντς, Άντονι, Χάμφρις, Φλορεντίνο, Πιρές (90’ Τσάουνα), Μπρόια (74’ Φόστερ)

Επιστροφή στις νίκες για την Τσέλσι

Από εκεί και πέρα μετά από αρκετές εβδομάδες που ήταν σε κρίση, η Τσέλσι πανηγύρισε μια νίκη και μάλιστα σημαντική, καθώς την πέτυχε επί της φορμαρισμένης Μπρέντφορντ με 2-0.

Με τη νίκη αυτή οι «μπλε» έφτασαν τους 34 βαθμούς, ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας και ξεπέρασαν τους αποψινούς αντιπάλους τους που έμειναν στους 33 βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Σάντερλαντ που λύγισε εντός έδρας τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1.

Το σκορ για την Τσέλσι έκανε στο 26′ ο Πέδρο, ενώ το πολύτιμο τρίποντο σφράγισε στο 76′ ο Πάλμερ με εκτέλεση πέναλτι.

Ανάσες για Γουέστ Χαμ και Λιντς

Εξάλλου, βαθιά ανάσα πήρτε η Γουέστ Χαμ μετά το μεγάλο διπλό με 2-1 στην έδρα της Τότεναμ που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αυτή ήταν μόλις η 4η νίκη για τα «σφυριά» που έφτασαν τους 17 βαθμούς, παραμένοντας προς το παρόν στην επικίνδυνη ζώνη.

Ανάσα όμως πήρε και η Λιντς Γιουνάιτεντ μετά το 1-0 επί της Φούλαμ που την έφερε στους 25 βαθμούς και την 16η θέση.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 17/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

(65′ Εμπουεμό, 76′ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

(26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0

(90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

(42΄ Βιρτς – 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ – 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

(64΄ Ρομέρο – 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 18/01

Γουλβς-Νιουκάστλ (16:00)

Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01

Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)

Η βαθμολογία στην Premier Leage σε 22 αγωνιστικές

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής της Premier League



Σάββατο 24/01

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Τότεναμ (17:00)

Φούλαμ-Μπράιτον (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς (17:00)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 25/01

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (16:00)

Νιουκάστλ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 26/01

Έβερτον-Λιντς (22:00)