Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:30
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό - Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:46

Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Αδύνατον να σηκώσει κεφάλι στην Premier League η Λίβερπουλ… Αυτή τη φορά οι «κόκκινοι» έμειναν στο 1-1, στο «Άνφιλντ», κόντρα στη Μπέρνλι – για την 22η αγωνιστική- αποτέλεσμα που σήμανε την 4η διαδοχική ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα, μετά το 0-0 με τη Λιντς, το 2-2 με τη Φούλαμ και το 0-0 με την Άρσεναλ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Άρνε Σλοτ ναι μεν παραμένει στην 4η θέση με 36 βαθμούς, όμως πλέον νιώθει «καυτή την ανάσα» της 5ης  Γιουνάιτεντ, η οποία νωρίτερα πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ καθώς έχει 35.  Μάλιστα κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στο -16 από την κορυφή εφόσον σε λίγη ώρα η πρωτοπόρος Άρσεναλ (52β.) επικρατήσει στο Νότιγχαμ  της Φόρεστ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι το παιχνίδι… στράβωσε από νωρίς για τη Λίβερπουλ καθώς στο 32′ ο Σομποσλάι δεν κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι. Εν τέλει το σκορ άνοιξαν πρώτοι οι γηπεδούχοι Βιρτζ (42′), τέρμα όμως το οποίο δεν ήταν αρκετό για να τους δώσει τη νίκη. Κι αυτό καθώς ο Έντουαρντς ισοφάρισε για τη Μπερνλι στο 65′ με το 1-1 να μένει ως το φινάλε το ματς.

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ (78’ Μακ Άλιστερ), Φριμπόνγκ, Χράφενμπερχ (78’ Ρόμπερτσον), Σομποσλάι, Τζόουνς (85’ Κιέζα), Βιρτς, Χάκπο (78’ Ενγκουμόα), Εκιτικέ

Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Εστίβ (74’ Έκνταλ), Τουανζέμπε, Ουγκοτσούκβου (85’ Λορέν), Έντουαρντς, Άντονι, Χάμφρις, Φλορεντίνο, Πιρές (90’ Τσάουνα), Μπρόια (74’ Φόστερ)

Επιστροφή στις νίκες για την Τσέλσι

Από εκεί και πέρα μετά από αρκετές εβδομάδες που ήταν σε κρίση, η Τσέλσι πανηγύρισε μια νίκη και μάλιστα σημαντική, καθώς την πέτυχε επί της φορμαρισμένης Μπρέντφορντ με 2-0.

Με τη νίκη αυτή οι «μπλε» έφτασαν τους 34 βαθμούς, ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας και ξεπέρασαν τους αποψινούς αντιπάλους τους που έμειναν στους 33 βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Σάντερλαντ που λύγισε εντός έδρας τη Κρίσταλ Πάλας με 2-1.

Το σκορ για την Τσέλσι έκανε στο 26′ ο Πέδρο, ενώ το πολύτιμο τρίποντο σφράγισε στο 76′ ο Πάλμερ με εκτέλεση πέναλτι.

Ανάσες για Γουέστ Χαμ και Λιντς

Εξάλλου, βαθιά ανάσα πήρτε η Γουέστ Χαμ μετά το μεγάλο διπλό με 2-1 στην έδρα της Τότεναμ που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αυτή ήταν μόλις η 4η νίκη για τα «σφυριά» που έφτασαν τους 17 βαθμούς, παραμένοντας προς το παρόν στην επικίνδυνη ζώνη.

Ανάσα όμως πήρε και η Λιντς Γιουνάιτεντ μετά το 1-0 επί της Φούλαμ που την έφερε στους 25 βαθμούς και την 16η θέση.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 17/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0
(65′ Εμπουεμό, 76′ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ            2-0
(26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ                  1-0
(90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι             1-1
(42΄ Βιρτς – 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας      2-1
(33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ – 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ            1-2
(64΄ Ρομέρο – 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 18/01
Γουλβς-Νιουκάστλ (16:00)
Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01
Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)

Η βαθμολογία στην Premier Leage σε 22 αγωνιστικές

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 24/01
Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ (14:30)
Μπέρνλι-Τότεναμ (17:00)
Φούλαμ-Μπράιτον (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς (17:00)
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 25/01
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (16:00)
Νιουκάστλ-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 26/01
Έβερτον-Λιντς (22:00)

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

Μπάσκετ 17.01.26

Αισιοόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
17.01.26 Upd: 21:48

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
