Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι, καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας παραχώρησαν ισοπαλία (1-1) και το «σκηνικό» στο Άνφιλτ με το σφύριγμα της λήξης δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για τον Άρνε Σλοτ.

Η γιούχα από πλευράς οπαδών της Λίβερπουλ ήταν έντονη κι αν μη τι άλλο φανερώνει την απογοήτευση που επικρατεί στην αγγλική ομάδα, καθώς οι «κόκκινοι» αδυνατούν να παρουσιάσουν μια βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα.

Και μπορεί η ομάδα του λιμανιού να «τρέχει» δώδεκα αγώνες χωρίς ήττα ωστόσο όταν η Λίβερπουλ δεν μπορεί να νικήσει Λιντς, Φούλαμ και Μπέρνλι (ισοπαλίες και στα τρία αυτά παιχνίδια) τότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτοί οι δώδεκα αγώνες χωρίς ήττα είναι επιτυχία κι αυτό το ξέρει καλά ο Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός της πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι προφανώς σε δύσκολη θέση και τούτο άλλωστε φάνηκε περίτρανα και από τις δηλώσεις που έκανε μετά την ισοπαλία με την Μπέρνλι.

«Δεν ξέρω αν οι οπαδοί γιούχαραν μετά το τέλος του αγώνα. Στο δικό μου μυαλό ήταν μάλλον ένας εκνευρισμός του κόσμου», ήταν η ατάκα του Ολλανδού και πολλοί οπαδοί των πρωταθλητών Αγγλίας θεωρούν ότι ο Σλοτ βρίσκεται υπό καθεστώς μεγάλης σύγχυσης.

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι ο τεχνικός της Λίβερπουλ χάνει «κανονάκια» και οι τελευταίες αντιδράσεις των οπαδών του αγγλικού συλλόγου, αποδεικνύουν πως η υπομονή του κόσμου στερεύει.

Ίσως όχι της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας, αλλά ο κόσμος της Λίβερπουλ είναι στα… κάγκελα, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να «σηκώσει κεφάλι».

Το μήνυμα του Στίβεν Τζέραρντ

Η χθεσινή μέρα ήταν δύσκολη για τους «κόκκινους» (μια από τις πολλές την φετινή σεζόν) και ο εμβληματικός αρχηγός των πρωταθλητών Αγγλίας, Στίβεν Τζέραρντ πήρε θέση για την εικόνα της Λίβερπουλ.

«Βλέποντας κάποιος τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων, θα διαπιστώσει ότι η Λίβερπουλ δεν έχει χάσει στα δώδεκα τελευταία παιχνίδια της. Αυτή όμως είναι η μια «ανάγνωση» καθώς σε αυτά τα ματς περιλαμβάνονται και οι ισοπαλίες με την Λιντς και την Μπέρνλι στο Άνφιλντ.

Κι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τέτοια αποτελέσματα δεν είναι αποδεκτά για την Λίβερπουλ. Νομίζω πως η εβδομάδα που έρχεται θα είναι δύσκολη για τον Σλοτ», τόνισε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος μέσος της αγγλικής ομάδας.