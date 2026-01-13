Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Η Λίβερπουλ δεν ήταν διατεθειμένη να πέσει θύμα έκπληξης κόντρα στην Μπάρνσλεϊ και φρόντισε να δείξει τη δυναμική της, με την πρωταθλήτρια να επικρατεί με το άνετο 4-1 της ομάδας της League One και να «σφραγίζει« εύκολα τελικά την παρουσία της στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Με ένα εκπληκτικό σουτ στο 9ο λεπτό, ο Σόμποσλαϊ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, για να έρθει ο Φριμπόνγκ στο 36’ και να κάνει το 2-0, με σουτ στην κλειστή γωνία.

Ο Σόμποσλαϊ έκλεψε την μπάλα στο 40’, έβγαλε την ομάδα του από την πίεση, αλλά ήθελε να κάνει κάτι… ιδιαίτερο. Μπερδεύτηκε, δεν ολοκλήρωσε ποτέ το τακουνάκι προς τα πίσω και ο Φίλιπς, όντας πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, μείωσε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσαν ο Φλόριαν Βιρτς με φοβερό πλασέ στο 83ο λεπτό και ο Εκιτικέ στο 93’, και οι «κόκκινοι» προκρίθηκαν στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους στα 12 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι τη Δευτέρα (12/1) έγινε η κλήρωση της επόμενης φάσης στο Κύπελλο Αγγλίας, δηλαδή βγήκαν τα ζευγάρια των «32». Μεταξύ άλλων, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, η Άρσεναλ την Γουίγκαν, η Άστον Βίλα τη Νιούκαστλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν που αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί στις 20 του μηνός.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (60′ Βιρτς), Γκόμεζ (60′ Κονατέ), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Τζόουνς, Μακάλιστερ, Ενγκουμόχα, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Κιέζα (60′ Εκιτικέ)

ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ: Κούπερ, Γουότσον, Ντε Γκέβιγκνι, Σέφερντ, Ογκμπέτα, Φίλιπς, Μπλαντ, Ο’Κίφι, Κλίρι, Γιογκάναταν, Κέιλορ-Νταν

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στους «64» του Κυπέλλου Αγγλίας:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 1-5

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 1-3

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 1-4

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 2-1 στην παράταση

Νόριτς-Γουόλσολ 5-1

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 5-6 πέν. / 1-1 κ.δ. και 2-2 παρ.

Χαλ-Μπλάκμπερν 4-3 πέν. / 0-0 κ.δ. και παρ.

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 3-4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 1-2

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 4-1

20/01 21:45 Σάλφορντ – Σουίντον

Τα ζευγάρια της φάσης των «32» στο FA Cup

Λίβερπουλ – Μπράιτον

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

Σαουθάμπτον – Λέστερ Σίτι

Ρέξαμ – Ίπσουιτς Τάουν

Άρσεναλ – Γουίγκαν

Χαλ Σίτι – Τσέλσι

Μπέρτον Άλμπιον – Γουέστ Χαμ

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ Τάουν

Νόριτς Σίτι – Γουέστ Μπρομ

Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουλβς

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν

Μακλσφιλντ – Μπρέντφορντ

Μπέρμιγχαμ – Λίντς Γιουνάιτεντ