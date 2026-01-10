Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη σε αυτή του FA Cup, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αφού η Μακλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας (σ.σ. ερασιτεχνική) απέκλεισε την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, Κρίσταλ Πάλας, νικώντας τη με 2-1.

Με τη νίκη της αυτή, η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που αποκλείει την κάτοχο του FA Cup μετά από 117 χρόνια. Η ομάδα που απέκλεισε, η Κρίσταλ Πάλας, ήταν η αμέσως προηγούμενη που το είχε καταφέρει, τον Ιανουάριο του 1909 επί της Γουλβς. Παράλληλα, αυτή είναι και η τρίτη φορά στον 21ο αιώνα που ομάδα που αγωνίζεται πιο κάτω από τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες, πετάει εκτός συνέχειας αντίπαλο που αγωνίζεται στην Premier League. Οι άλλες δύο ήταν οι Λούτον (σ.σ. απέκλεισε τη Νόριτς στον 4ο γύρο το 2013) και Λίνκολν Σίτι (σ.σ. απέκλεισε τη Μπέρνλι στον 5ο γύρο το 2017). Ωστόσο, και οι δύο παραπάνω ομάδες αγωνιζόντουσαν τότε στη National League, δηλαδή μια κατηγορία πάνω από τη Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην National League North.

HISTORY IS MADE! 🤩 Sixth-tier side Macclesfield FC knock FA Cup holders Crystal Palace out of the competition! 😳 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/dz0wIxT3qH — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

Χαμός στο γήπεδο και… δήλωση έπος!

Όπως είναι λογικό, οι στιγμές που ακολούθησαν την επική πρόκρισή της, ήταν ιστορικές, με τον κόσμο να πλημμυρίζει τον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει. Την ίδια ώρα, ο προπονητής της Μάκλσφιλντ, Τζον Ρούνεϊ, αδερφός του θρυλικού Γουέιν Ρούνει, πρώην επιθετικού της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, χάθηκε στις αγκαλιές όλων, με πρώτο φυσικά που έσπευσε να πανηγυρίσει μαζί του, τον αδερφό του.

Had goosebumps when the final whistle went. The Macclesfield fans storming the pitch was iconic. Seeing Wayne Rooney embrace his brother was wholesome 🫶 John Rooney now has his own place in football history – remember the name! #EmiratesFACup #FACup https://t.co/6B4StdGWzc pic.twitter.com/Lb9oaPqzXo — David Patterson (@DPatz13) January 10, 2026

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏 What a moment for Macclesfield manager John Rooney, knocking Crystal Palace out of the FA Cup. 🏆❤️ Wayne Rooney: «It’s incredible to see my younger brother achieve this, he has not long been the manager. I am so proud of him.» (BBC) pic.twitter.com/IGhTk09WFQ — EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026

Λίγο μετά, ίσως τη δήλωση της χρονιάς έκανε και ο πρόεδρος της ομάδας, Ρόμπερτ Σμέτχερστ, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγόρασε τις μετοχές από μια εφαρμογή με πτωχευμένες εταιρίες, ένα βράδυ που ήταν μεθυσμένος στο σπίτι του!

“I bought the club from Rightmove and look where we are now!” 😂 Macclesfield FC owner, Robert Smethurst, confirms the players have earned a trip to Ibiza after beating Crystal Palace 🏝️ 🎙️ @julesbreach | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/yJMMBF44no — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

«Είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove μετά από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα. Και δείτε τώρα που βρίσκεται… Είναι απίστευτο. Σκέφτομαι ήδη το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά», ανέφερε ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε αποκτήσει τα ηνία της ομάδας το 2020, όταν είχε χρεοκοπήσει και είχε πέσει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.