Χαμός στην Κρίσταλ Πάλας μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο
Ο αρχηγός των «αετών», Μαρκ Γκουεΐ μίλησε με τους οπαδούς της ομάδας του μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Μάκλσφιλντ και… άκουσε πολλά
Η Μάκλσφιλντ έκανε την μεγάλη έκπληξη στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας καθώς κατάφερε ν’ αποκλείσει την κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας και ο αποκλεισμός των «αετών» από μη επαγγελματική ομάδα, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς.
Την ώρα που οι οπαδοί της Μάκλσφιλντ μπήκαν στο γήπεδο για ν’ αποθεώσουν τους παίκτες της ομάδας τους για την μεγαλειώδη πρόκριση, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων «έβραζαν» με την εμφάνιση της Πάλας και τον αποκλεισμό.
Τα συνθήματα εναντίον των παικτών ήταν πολλά, σε σημείο που η κατάσταση πήγε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι χρειάστηκε η παρέμβαση του αρχηγού των «αετών», Μαρκ Γκουεΐ για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς η πρωτοβουλία που πήρε ο διεθνής άσος της Πάλας αποδείχθηκε καταλυτική.
Marc Guehi in ‘intense’ confrontation with Crystal Palace fans live on BBC after humiliating FA Cup KO to Macclesfield
https://t.co/w85bS0LaJ1
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 10, 2026
Ο Γκουεΐ πήγε στο «πέταλο» που βρίσκονταν οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας και απολογήθηκε για την εμφάνιση και φυσικά τον αποκλεισμό από την Μάκλσφιλντ.
Ο αρχηγός της ομάδας του Λονδίνου μίλησε με τους οπαδούς της Πάλας που έκαναν το ταξίδι για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι άκουσε… πολλά, καθώς ο αποκλεισμός από το Κύπελλο ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».
Η πορεία της ομάδας την φετινή σεζόν δεν είναι καλή και το κλίμα είναι βαρύ, καθώς πολλά ακούγονται και για ενδεχόμενη αποχώρηση του προπονητή της ομάδας, Όλιβερ Γκλάσνερ.
Η ουσία είναι ότι η Κρίσταλ Πάλας αποκλείστηκε από ομάδα της έκτης κατηγορίας, την στιγμή που πέρυσι έφτασε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσαν να το «χωνέψουν» οι οπαδοί των Λονδρέζων.
Απ’ την άλλη πλευρά οι οπαδοί της Μάκλσφιλντ βρήκαν την ευκαιρία να «πειράξουν» με πολλά συνθήματα τους οπαδούς της φιλοξενούμενης Πάλας, καθώς η επιτυχία των γηπεδούχων ήταν τεράστια.
Το κλίμα στο Σέλχαρστ Παρκ είναι βαρύ και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι, αν ο σοκαριστικός αποκλεισμός στο Κύπελλο, δρομολογήσει εξελίξεις στο θέμα παραμονής του Γκλάσνερ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες όλα είναι πιθανά.
