Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 0-1: Πήρε το Λονδρέζικο ντέρμπι με «χρυσό» σκόρερ τον Γκρέι

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Τότεναμ, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχουστ Παρκ» και να επιβληθεί με 1-0, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι τα «σπιρούνια» πλησίασαν στον πόντο (25 έναντι 26 των «αετών») τη σημερινή τους αντίπαλο, μένοντας όμως στην 11η θέση.

Το μοναδικό γκολ που έκρινε και την έκβαση του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες σημείωσε ο Άρτσι Γκρέι στο 42ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Όλιβερ Γκλάσνερ ανέβασε την απόδοσή του, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το ματς.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Λέρμα, Λακρουά, Γκέχι, Κλάιν (56’ Ενκέτια), Χιουζ, Γουάρτον, Μίτσελ, Πίνο (78’ Ούτσε), Ντεβέννι (86’ Έσε), Ματετά

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Πόρο, Ντάνσο, Φαν Ντε Φεν, Σπενς, Μπεντανκούρ, Γκρέι (85’ Ντράγκουσιν), Κούντους (86’ Τζόνσον), Μπέργκβαλ (63’ Παλίνια), Κόλο Μουανί (63’ Οντομπέρ), Ριτσάρλισον

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 0-1

Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 4-1

Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1

Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1

Μπέρνλι – Έβερτον 0-0

Τσέλσι – Άστον Βίλα 1-2

Σάντερλαντ – Λιντς 1-1

Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 0-1

Η βαθμολογία μετά το Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ:

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

30/12 21:30 Μπέρνλι – Νιούκαστλ

30/12 21:30 Τσέλσι – Μπόρνμουθ

30/12 21:30 Νότιγχαμ – Έβερτον

30/12 21:30 Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

30/12 22:15 Άρσεναλ – Άστον Βίλα

30/12 22:15 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

1/1 19:30 Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

1/1 19:30 Λίβερπουλ – Λιντς

1/1 22:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

1/1 22:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ