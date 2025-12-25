Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ

Ο αρχηγός της Τότεναμ, Κριστιάν Ρομέρο, κατηγορήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ότι ενήργησε με «ανάρμοστο» τρόπο μετά την αποβολή του στην ήττα με 2-1 από τη Λίβερπουλ για την Premier League το Σάββατο (20/12).

Με τον Τσάβι Σίμονς να έχει ήδη δεχθεί κόκκινη κάρτα νωρίτερα, η Τότεναμ κατέληξε με εννέα παίκτες, αφού ο αρχηγός Ρομέρο έλαβε δεύτερη κίτρινη κάρτα για τάκλιν στον Ιμπραήμα Κονάτε στο 93ο λεπτό.

Τι αναφέρει η FA για την αποβολή του Κριστιάν Ρομέρο

«Υποστηρίζεται ότι ο Ρομέρο ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο, μη εγκαταλείποντας άμεσα τον αγωνιστικό χώρο ή/και συμπεριφερόμενος με αντιπαραθετικό ή/και επιθετικό τρόπο προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του στο 93ο λεπτό», ανέφερε η FA σε ανακοίνωσή της.

Ο Ρομέρο έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Ιανουαρίου για να απαντήσει στην κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί πως η αποβολή σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για ένα παιχνίδι, με συνέπεια να χάσει το εκτός έδρας ταξίδι της (28/12) με την Κρίσταλ Πάλας.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς, 17 πίσω από την πρωτοπόρο και αντίπαλο στο ντέρμπι, Άρσεναλ.