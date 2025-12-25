Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ
Ο Κριστιάν Ρομέρο, κατηγορήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ότι ενήργησε με «ανάρμοστο» τρόπο στο ματς της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ.
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
- Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
- Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;
Ο αρχηγός της Τότεναμ, Κριστιάν Ρομέρο, κατηγορήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ότι ενήργησε με «ανάρμοστο» τρόπο μετά την αποβολή του στην ήττα με 2-1 από τη Λίβερπουλ για την Premier League το Σάββατο (20/12).
Με τον Τσάβι Σίμονς να έχει ήδη δεχθεί κόκκινη κάρτα νωρίτερα, η Τότεναμ κατέληξε με εννέα παίκτες, αφού ο αρχηγός Ρομέρο έλαβε δεύτερη κίτρινη κάρτα για τάκλιν στον Ιμπραήμα Κονάτε στο 93ο λεπτό.
Τι αναφέρει η FA για την αποβολή του Κριστιάν Ρομέρο
«Υποστηρίζεται ότι ο Ρομέρο ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο, μη εγκαταλείποντας άμεσα τον αγωνιστικό χώρο ή/και συμπεριφερόμενος με αντιπαραθετικό ή/και επιθετικό τρόπο προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του στο 93ο λεπτό», ανέφερε η FA σε ανακοίνωσή της.
Ο Ρομέρο έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Ιανουαρίου για να απαντήσει στην κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί πως η αποβολή σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για ένα παιχνίδι, με συνέπεια να χάσει το εκτός έδρας ταξίδι της (28/12) με την Κρίσταλ Πάλας.
Η Τότεναμ βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς, 17 πίσω από την πρωτοπόρο και αντίπαλο στο ντέρμπι, Άρσεναλ.
- Ο διάσημος Τζάκι Τσαν μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Πομπηία
- Νέο φαινόμενο διαφθοράς στο τένις: Τετραετής αποκλεισμός σε 21χρονο για στημένα!
- Αλβανία: Τερματοφύλακας… αποφάσισε να φύγει από το γήπεδο εν ώρα αγώνα! (vid)
- Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
- Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ
- «Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου! Πάντα δίπλα σου»: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ
- Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Κλοπ – Μπορεί να επιστρέψει στους πάγκους;
- Mάνατζερ Σαλάχ: «Αυτές είναι οι δύο επιλογές για το μέλλον του…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις