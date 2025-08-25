Η Ρεάλ Μαδρίτης «μπλόκαρε» πιθανή μεταγραφή του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και τον κάνει δικό της

Οπως αποκαλύπτει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε… φρένο σε πιθανή πώληση του Νίκο Παζ στην Τότεναμ και σκοπεύει να κάνει το νεαρό Αργεντινό και πάλι δικό της από του χρόνου!

Συγκεκριμένα οι «Σπερς» φέρεται να προσφέρουν 70 εκατομμύρια ευρώ στην νυν ομάδα του 20χρονου μεσοεπιθετικού την Κόμο, όπως όμως φαίνεται έπεσαν πάνω στο «μπλόκο» της «Βασίλισσας».

Ο γεννημένος στην Τενερίφη Παζ, αλλά διεθνής με την Αργεντινή Νίκο Παζ ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, προτού εκείνη τον πουλήσει στο ιταλικό κλαμπ πέρσι το καλοκαίρι, έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη φανέλα της Κόμο ο νεαρός μεσοεπιθετικός έγραψε 37 εμφανίσεις, με επτά γκολ και 10 ασίστ την περσινή περίοδο, πραγματοποιώντας μια «γεμάτη» σεζόν. Μάλιστα ο Παζ άρχισε δυναμικά και την τρέχουσα σεζόν, έχοντας με γκολ και ασίστ στον Δουβίκα, στο 2-0 επί της Λάτσιο (24/8).

Παρά το γεγονός οτι με τους Ιταλούς δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 δεν αναμένεται να το εξαντλήσει καθώς όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στους Μαδριλένους.

Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό η ρήτρα αποδέσμευσής του αγγίζει μόλις τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό πολύ χαμηλό για το «πορτοφόλι» της Ισπανικής ομάδας.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να σταματήσει την πρόταση του Νίκο Παζ αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ. Η Ρεάλ είναι ευχαριστημένη που ο Παζ θα παραμείνει στην Κόμο αυτή τη σεζόν, αλλά η μεταγραφή του στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2026 είναι όλο και πιο πιθανή. Αναμένεται να ενταχθεί στη Ρεάλ την επόμενη σεζόν », έγραψε χαρακτηριστικά στη σελίδα που διατηρεί στο Twitter ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Δείτε παρακάτω την ανάρτησή του