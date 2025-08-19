sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει λάτιν και υπάρχει λόγος
On Field 19 Αυγούστου 2025 | 23:00

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει λάτιν και υπάρχει λόγος

Οι «μερένχες» εστιάζουν στις μεταγραφικές αγορές της Λατινικής Αμερικής και όχι στην ισπανική...

Spotlight

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η «βασίλισσα» της Ευρώπης όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο μεταγραφικό πεδίο, καθώς η ισπανική ομάδα είναι σε θέση ν’ αποκτά ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά.

Κι αυτό το αποδεικνύουν οι κινήσεις που κάνουν οι μερένχες σχεδόν κάθε καλοκαίρι (αλλά και Ιανουάριο), με την ισπανική ομάδα να κυριαρχεί και στον συγκεκριμένο τομέα.

Ένα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αφορμή την απόκτηση του 17χρονου Φράνκο Μασταντούονο από την Ρίβερ Πλέιτ, είναι η επιμονή του ισπανικού συλλόγου να παίρνει παίκτες από την Λατινική Αμερική, αποφεύγοντας επί της ουσίας τις μεταγραφές από την La Liga.

Μια και μόνο ματιά στις κινήσεις των Μαδριλένων τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι η Ρεάλ δεν δείχνει καμιά προτίμηση σε παίκτες που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα, αντιθέτως εστιάζει το ενδιαφέρον της στις αγορές της Νοτίου Αμερικής και ειδικότερα στην Βραζιλία και την Αργεντινή.

Κι αυτή φαίνεται πως είναι η τακτική του συλλόγου ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο προπονητής στην ομάδα, κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Είπαμε λοιπόν για την μεταγραφή του Μασταντουόνο, η οποία κόστισε κάτι παραπάνω από 50 εκατ. ευρώ στην «βασίλισσα» και είναι αρκετό να θυμίσουμε τις μεταγραφές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ, από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Βινίσιους, ο Ρεϊνιέρ, ο Ροντρίγκο, ο Έντρικ αλλά και παλιότερα ο σπουδαίος Μαρσέλο, τον οποίο η «βασίλισσα» απέκτησε από την Φλουμινένσε αλλά και ο Κασεμίρο, τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποκτήσει από την Σάο Πάολο.

Και υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες από την Λατινική Αμερική που έχουν κάνει το πέρασμα στην Ευρώπη υπογράφοντας στην «βασίλισσα».

Αυτό γίνεται για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εκτόξευση της αξίας των παικτών που πάνε στην Ρεάλ από βραζιλιάνικες και αργεντίνικες ομάδες και οι περιπτώσεις που προαναφέραμε είναι ενδεικτικές.

Η Ρεάλ μπορεί να δώσει 20 και 30 εκατ. ευρώ για ν’ αποκτήσει έναν 18χρονο Βραζιλιάνο ή Αργεντίνο παίκτη γιατί πολύ απλά ξέρει ότι η αξία του συγκεκριμένου παίκτη μπορεί να εκτοξευτεί στα 100 εκατ. ευρώ μέσα σ’ ένα χρόνο.

Ο δεύτερος, έχει να κάνει με το ότι οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής είναι πιο δύσκολο να πουν «όχι» σε μια πρόταση από την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς την ίδια ώρα, οι ισπανικοί σύλλογοι προβάλλουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όταν η «βασίλισσα» χτυπήσει την πόρτα τους, ζητώντας κάποιον ποδοσφαιριστή.

Έτσι οι «μερένχες» δίνουν βάση στις αγορές της Νότιας Αμερικής για την μεταγραφικής τους ενίσχυση, φροντίζοντας μάλιστα να αποκτούν παίκτες σε νεαρή ηλικία, όπως για παράδειγμα ο Μασταντουόνο.

Κι αυτή η πολιτική δεν έχει να κάνει με τον προπονητή που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου των Μαδριλένων, αλλά είναι απόφαση της διοίκησης του συλλόγου, να ρίχνει το βάρος για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, στις αγορές της Νότιας Αμερικής.

Executive
CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
On Field 16.08.25

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

