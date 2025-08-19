Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει λάτιν και υπάρχει λόγος

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η «βασίλισσα» της Ευρώπης όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο μεταγραφικό πεδίο, καθώς η ισπανική ομάδα είναι σε θέση ν’ αποκτά ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά.

Κι αυτό το αποδεικνύουν οι κινήσεις που κάνουν οι μερένχες σχεδόν κάθε καλοκαίρι (αλλά και Ιανουάριο), με την ισπανική ομάδα να κυριαρχεί και στον συγκεκριμένο τομέα.

Ένα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με αφορμή την απόκτηση του 17χρονου Φράνκο Μασταντούονο από την Ρίβερ Πλέιτ, είναι η επιμονή του ισπανικού συλλόγου να παίρνει παίκτες από την Λατινική Αμερική, αποφεύγοντας επί της ουσίας τις μεταγραφές από την La Liga.

Μια και μόνο ματιά στις κινήσεις των Μαδριλένων τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι η Ρεάλ δεν δείχνει καμιά προτίμηση σε παίκτες που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα, αντιθέτως εστιάζει το ενδιαφέρον της στις αγορές της Νοτίου Αμερικής και ειδικότερα στην Βραζιλία και την Αργεντινή.

Κι αυτή φαίνεται πως είναι η τακτική του συλλόγου ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο προπονητής στην ομάδα, κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Είπαμε λοιπόν για την μεταγραφή του Μασταντουόνο, η οποία κόστισε κάτι παραπάνω από 50 εκατ. ευρώ στην «βασίλισσα» και είναι αρκετό να θυμίσουμε τις μεταγραφές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ, από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Βινίσιους, ο Ρεϊνιέρ, ο Ροντρίγκο, ο Έντρικ αλλά και παλιότερα ο σπουδαίος Μαρσέλο, τον οποίο η «βασίλισσα» απέκτησε από την Φλουμινένσε αλλά και ο Κασεμίρο, τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποκτήσει από την Σάο Πάολο.

Και υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες από την Λατινική Αμερική που έχουν κάνει το πέρασμα στην Ευρώπη υπογράφοντας στην «βασίλισσα».

Αυτό γίνεται για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εκτόξευση της αξίας των παικτών που πάνε στην Ρεάλ από βραζιλιάνικες και αργεντίνικες ομάδες και οι περιπτώσεις που προαναφέραμε είναι ενδεικτικές.

Η Ρεάλ μπορεί να δώσει 20 και 30 εκατ. ευρώ για ν’ αποκτήσει έναν 18χρονο Βραζιλιάνο ή Αργεντίνο παίκτη γιατί πολύ απλά ξέρει ότι η αξία του συγκεκριμένου παίκτη μπορεί να εκτοξευτεί στα 100 εκατ. ευρώ μέσα σ’ ένα χρόνο.

Ο δεύτερος, έχει να κάνει με το ότι οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής είναι πιο δύσκολο να πουν «όχι» σε μια πρόταση από την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς την ίδια ώρα, οι ισπανικοί σύλλογοι προβάλλουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όταν η «βασίλισσα» χτυπήσει την πόρτα τους, ζητώντας κάποιον ποδοσφαιριστή.

Έτσι οι «μερένχες» δίνουν βάση στις αγορές της Νότιας Αμερικής για την μεταγραφικής τους ενίσχυση, φροντίζοντας μάλιστα να αποκτούν παίκτες σε νεαρή ηλικία, όπως για παράδειγμα ο Μασταντουόνο.

Κι αυτή η πολιτική δεν έχει να κάνει με τον προπονητή που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου των Μαδριλένων, αλλά είναι απόφαση της διοίκησης του συλλόγου, να ρίχνει το βάρος για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, στις αγορές της Νότιας Αμερικής.