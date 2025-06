Πολύ κοντά στον Μασταντουόνο η Ρεάλ Μαδρίτης (pic, vid)

Ο Φράνκο Μασταντουόνο, ένας παίκτης που «βγάζει μάτια» με την φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι μια ανάσα από το να κλείσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 17χρονος μέσος που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, όμως οι «μερένχες» όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, φαίνεται πως κερδίζουν την μάχη για την απόκτηση του Μασταντουόνο.

🚨 Real Madrid are closing in on Franco Mastantuono deal, here we go soon! 🤍🇦🇷

Battle over as Real Madrid have total agreement on personal terms with Mastantuono.

Final negotiations with River on a different structure instead of $45m clause… then, all done. pic.twitter.com/ScaBzWwnSu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025