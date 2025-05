Πολυτιμότερη ομάδα στον κόσμο η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πολυτιμότερες ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», με εκτίμηση αξίας που ανέρχεται στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η «Βασίλισσα» έγινε η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που κατάφερε να εισπράξει ένα δισεκατομμύριο δολάριο σε ετήσιο έσοδο (σ.σ. 1,13 δις) για τη σεζόν 2023/24, όπως αναφέρει το περιοδικό σε δημοσίευμά του την Παρασκευή.

Η ισπανική ομάδα, η δεύτερη αθλητική ομάδα στην ιστορία που έφτασε το κατώφλι των 10 ψηφίων μετά τους Ντάλας Κάουμποϊς του NFL, είναι η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που καταγράφει έσοδα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε μία μόνο σεζόν, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα εφέτος η «Deloitte».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Αγγλία κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα του «Forbes» με εκτίμηση αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά το γεγονός ότι η σεζόν της στην Premier League ήταν απογοητευτική, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση και καταγράφοντας έσοδα 834 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2023/24.

📈 For the fourth year in a row, @RealMadridEn is the world’s most valuable football club according to @Forbes. pic.twitter.com/SRNtlq2itF

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 31, 2025