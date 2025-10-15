Η Τότεναμ έτοιμη για το μεγάλο «κόλπο»

Ο Χάρι Κέιν είναι εντυπωσιακός και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σκοράροντας ακατάπαυστα τόσο με την φανέλα της Μπάγερν όσο και με της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο διεθνής στράικερ των Βαυαρών είναι σε καταπληκτική φόρμα και οι Βαυαροί βλέπουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον Άγγλο φορ να είναι… ασταμάτητος.

Ο Κέιν αποδείχθηκε ιδανική επιλογή από πλευράς Μπάγερν, για διάδοχος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς οι επιδόσεις του 32χρονου σέντερ φορ είναι εντυπωσιακές.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του Κέιν, καθώς ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως η Τότεναμ είναι αποφασισμένη να κάνει ότι περνά από το χέρι της, για να πείσει τον παίκτη να επιστρέψει.

Ο διεθνής στράικερ έγραψε ιστορία με την ομάδα του Λονδίνου και οι Spurs θέλουν να κάνουν το μεγάλο «κόλπο» με την απόκτηση του επιθετικού των πρωταθλητών Γερμανίας.

Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της Τότεναμ και να δώσει στον προπονητή της ομάδας, Τόμας Φρανκ, την δυνατότητα να χτίσει ένα σύνολο που θα διεκδικήσει τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου και γι’ αυτό η ομάδα του Λονδίνου θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να πείσει τον Κέιν να επιστρέψει το καλοκαίρι.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Τότεναμ αναμένεται να έχει μεγάλο ανταγωνισμό σε αυτή την προσπάθεια, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κέιν δείχνει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η τελευταία είχε προσπαθήσει και πριν από δύο χρόνια να πάρει τον Άγγλο σέντερ φορ, αλλά τα χρήματα που είχε ζητήσει τότε η Τότεναμ είχαν θεωρηθεί πολλά και οι συζητήσεις των δύο συλλόγων δεν «καρποφόρησαν».

Κι όσο για τον ίδιο τον Κέιν; Ο διεθνής στράικερ της Μπάγερν φαίνεται να επιθυμεί την επιστροφή του στην Αγγλία, καθώς θέλει να παίξει πάλι στην Πρέμιερ Λιγκ αλλά δεν έχει ακόμα πάρει οριστική απόφαση.