Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 16:40

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Spotlight

Το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η Κρίσταλ Πάλας το βίωσε από πρώτο χέρι, καθώς γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από την Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και είναι μη επαγγελματική ομάδα.

H Μάκλσφιλντ επικράτησε με 2-1 της Πάλας σε ένα ιστορικό ματς, που θα μείνει αξέχαστο και γράφτηκε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μη επαγγελματική ομάδα που απέκλεισε ομάδα της Premier League μετά από το 1909. Η Κρίσταλ Πάλας μάλιστα δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα, αλλά η περσινή κάτοχος του FA Cup.

Ακριβώς 117 χρόνια μετά, η ιστορία έλεγε ότι η Πάλας που είχε αποκλείσει ως μη επαγγελματική ομάδα τη Γουλβς, θα πήγαινε σπίτι της από ερασιτεχνική ομάδα 6ης κατηγορίας. Η Μάκλσφιλντ την υποδέχθηκε, την κέρδισε με 2-1 και κατάφερε το απίθανο, επιβεβαιώνοντας πως συζητάμε για τον απόλυτο θεσμό των εκπλήξεων.

Το σκορ άνοιξε ο Ντάφι στο 43ο λεπτό, με τους πανηγυρισμούς να είναι έξαλλοι και τον παίκτη να γίνεται ο πρώτος μη επαγγελματίας που σκοράρει κόντρα στην κάτοχο του θεσμού, έπειτα από 22 χρόνια.

Τα δύο ιστορικά γκολ της Μάκλσφιλντ

Στην «επανάληψη», οι «αετοί» επιχείρησαν να πιέσουν, αλλά δεν ήταν ουσιαστικοί. Τους έλειπε η όρεξη, τους έλειπε η ενέργεια και το 2-0 ήταν θέμα χρόνου. Έγινε στο 61΄ από τον Μπάκλεϊ, η γηπεδούχος άντεξε, παρά τη μείωση του σκορ του Πίνο στο 91′ και η ομορφότερη ιστορία μέχρι την επόμενη στο Κύπελλο Αγγλίας, «γράφτηκε» στο «Moss Rose».

Τα αποτελέσματα στο FA Cup Αγγλίας

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν                  1-0

Πρέστον-Γουίγκαν                           0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ                      4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ     3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Γουλβς-Σρούσμπερι                          6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ                           0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας                   2-1

Έβερτον-Σάντερλαντ                         0-3 πέν./ 1-1 κ.δ. και παρ.

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον                   10/01

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ                       10/01

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ                   10/01

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ           10/01

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο                       10/01

Μπέρνλι-Μίλγουολ                         10/01

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον                   10/01

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον            10/01

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ                      10/01

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι                     10/01

Τότεναμ-Άστον Βίλα                       10/01

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ            10/01

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ         10/01

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ                 10/01

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι                  10/01

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς                    11/01

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ                        11/01

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς         11/01

Νόριτς-Γουόλσολ                          11/01

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ                     11/01

Χαλ-Μπλάκμπερν                           11/01

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ            11/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον          11/01

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι                       12/01

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
