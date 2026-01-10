«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η Κρίσταλ Πάλας το βίωσε από πρώτο χέρι, καθώς γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από την Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και είναι μη επαγγελματική ομάδα.

H Μάκλσφιλντ επικράτησε με 2-1 της Πάλας σε ένα ιστορικό ματς, που θα μείνει αξέχαστο και γράφτηκε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μη επαγγελματική ομάδα που απέκλεισε ομάδα της Premier League μετά από το 1909. Η Κρίσταλ Πάλας μάλιστα δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα, αλλά η περσινή κάτοχος του FA Cup.

Ακριβώς 117 χρόνια μετά, η ιστορία έλεγε ότι η Πάλας που είχε αποκλείσει ως μη επαγγελματική ομάδα τη Γουλβς, θα πήγαινε σπίτι της από ερασιτεχνική ομάδα 6ης κατηγορίας. Η Μάκλσφιλντ την υποδέχθηκε, την κέρδισε με 2-1 και κατάφερε το απίθανο, επιβεβαιώνοντας πως συζητάμε για τον απόλυτο θεσμό των εκπλήξεων.

Το σκορ άνοιξε ο Ντάφι στο 43ο λεπτό, με τους πανηγυρισμούς να είναι έξαλλοι και τον παίκτη να γίνεται ο πρώτος μη επαγγελματίας που σκοράρει κόντρα στην κάτοχο του θεσμού, έπειτα από 22 χρόνια.

Τα δύο ιστορικά γκολ της Μάκλσφιλντ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 The moment 6th division side Macclesfield went 1-0 up against Crystal Palace in the FA Cup! What a moment. 🔵✨ pic.twitter.com/sw3HHUwcQq — EuroFoot (@eurofootcom) January 10, 2026

Στην «επανάληψη», οι «αετοί» επιχείρησαν να πιέσουν, αλλά δεν ήταν ουσιαστικοί. Τους έλειπε η όρεξη, τους έλειπε η ενέργεια και το 2-0 ήταν θέμα χρόνου. Έγινε στο 61΄ από τον Μπάκλεϊ, η γηπεδούχος άντεξε, παρά τη μείωση του σκορ του Πίνο στο 91′ και η ομορφότερη ιστορία μέχρι την επόμενη στο Κύπελλο Αγγλίας, «γράφτηκε» στο «Moss Rose».

🚨 FA CUP! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BUCKLEY-RICKETTS MAKES IT TWO! 🤯 Macclesfield 2-0 Crystal Palace 🎥 @TheGoalsZone pic.twitter.com/jVsaEHVK2h — Polymarket FC (@PolymarketFC) January 10, 2026

Τα αποτελέσματα στο FA Cup Αγγλίας

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0 Πρέστον-Γουίγκαν 0-1 Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ. Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ. Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1 Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2 Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν./ 1-1 κ.δ. και παρ. Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 10/01 Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 10/01 Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10/01 Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 10/01 Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 10/01 Μπέρνλι-Μίλγουολ 10/01 Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον 10/01 Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 10/01 Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 10/01 Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01 Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01 Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01 Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01 Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01 Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01 Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01 Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01 Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01 Νόριτς-Γουόλσολ 11/01 Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01 Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01 Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01