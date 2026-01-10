FA Cup: Προκρίσεις για Ρέξαμ, Γουίγκαν, Πορτ Βέιλ και Όξφορντ
Η Ρέξαμ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, ενώ συνεχίζουν στον θεσμό Γουίγκαν, Πορτ Βέιλ και Όξφορντ.
Δράση στο FA Cup αυτές τις μέρες για το αγγλικό ποδόσφαιρο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο.
Η Ρέξαμ κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι ύστερα από ένα άκρως χορταστικό 90λεπτό που ολοκληρώθηκε στο 3-3, με την παράταση να κλείνει χωρίς γκολ. Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Κακάτσε (37′), Ράθμπορν (40′) και Χιάμ (74′), ενώ για τους φιλοξενούμενους οι Ζεσούς (64′) και Χάντσον-Οντόι (76′, 89′).
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Γουίγκαν επικράτησε 1-0 της Πρέστον με το γκολ του Μπετόνι στο 75ο λεπτό της συνάντησης, ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε η Πορτ Βέιλ της Φλίτγουντ χάρη στο τέρμα του Σίπλεϊ στο 45’+2′. Τέλος, η Όξφορντ χρειάστηκε τα πέναλτι (4-3) για να περάσει την ΜΚ Ντονς μετά το 1-1. Σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Λάνκσεϊρ που ισοφάρισε στο 52′, ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Κόλινς στο 34′.
Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:
ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)
Πρέστον – Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)
Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0
10/1 14:15 Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας
10/1 14:15 Έβερτον – Σάντερλαντ
10/1 14:15 Γουλβς – Σριούσμπερι
10/1 14:15 Τσέλτεναμ – Λέστερ
10/1 17:00 Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον
10/1 17:00 Στόουκ – Κόβεντρι
10/1 17:00 Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ
10/1 17:00 Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
10/1 17:00 Φούλαμ – Μίντλεσμπρο
10/1 17:00 Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ
10/1 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
10/1 17:00 Μπέρνλι – Μίλγουολ
10/1 17:00 Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον
10/1 19:45 Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ
10/1 19:45 Τότεναμ – Άστον Βίλα
10/1 19:45 Γκρίσμπι – Γουέστον
10/1 19:45 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
10/1 22:00 Τσάρλτον – Τσέλσι
11/1 14:00 Ντέρμπι – Λιντς
11/1 16:00 Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
11/1 16:30 Χαλ – Μπλάκμπερν
11/1 16:30 Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
11/1 16:30 Νόριτς – Γουόλσολ
11/1 16:30 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
11/1 16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
11/1 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
