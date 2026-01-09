Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Στα γαλάζια της Σίτι και επίσημα ο Αντουάν Σεμένιο! Το πρωί της Παρασκευής, οι «πολίτες» ανακοίνωσαν το σπουδαίο deal για τον 26χρονο εξτρέμ, για την αγορά του οποίου από τη Μπόρνμουθ ξόδεψαν 72 εκατ. ευρώ. Ο διεθνής με τη Γκάνα παίκτης, φέτος είχε καταγράψει 10 γκολ και 3 ασίστ σε 21 εμφανίσεις και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο (ως το 2031) με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Antoine Semenyo is a Blue! ✅🩵 pic.twitter.com/RmW5if0Ljj — Manchester City (@ManCity) January 9, 2026

«Τέλειο για μένα να βρίσκομαι σε αυτό τον σύλλογο»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σίτι, ο Αντουάν Σεμένιο δήλωσε κατενθουσιασμένος με την εξέλιξη της καριέρας του και με το γεγονός ότι θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Καταλανού τεχνικού.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Σεμένιο:

«Είμαι τόσο περήφανος που εντάχθηκα στη Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθώ τη Σίτι την τελευταία δεκαετία υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα και ήταν η κυρίαρχη ομάδα στην Premier League, πετυχαίνοντας εκπληκτικά πράγματα στο Champions League, το FA Cup και το League Cup. Έχουν θέσει τα υψηλότερα πρότυπα και είναι ένας σύλλογος με παίκτες παγκόσμιας κλάσης, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης και έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών, τον Πεπ. Έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης, οπότε το να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, είναι τέλειο για μένα.

Είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορώ να παίξω δεν έχει έρθει ακόμα, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Και η Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική θέση – εξακολουθεί να συμμετέχει σε τέσσερις διοργανώσεις. Νιώθω πραγματικά ότι μπορώ να τους βοηθήσω να έχουν ένα δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν. Το Etihad είναι το νέο μου σπίτι. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς εδώ και ελπίζω να δείξω σε όλους τι μπορώ να κάνω».