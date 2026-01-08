Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0: Όλα μηδέν στο Λονδίνο

Χωρίς νικήτρια ολοκληρώθηκε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες δίχως σκορ (0-0) στο «Έμιρειτς», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Premier League, διατηρώντας έτσι αμείωτο το ενδιαφέρον στην κορυφή.

Έτσι, με το εν λόγω αποτέλεσμα, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στους 39 πόντους, παραμένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και στο +6 από Μάντσεστερ Σίτι, Άστον Βίλα, που παραμένουν στο κυνήγι της. Από την άλλη, οι «κόκκινοι» πήγαν στους 35, νιώθοντας όμως την… καυτή ανάσα της Μπρέντφορντ που είναι πέμπτη.

Η αναμέτρηση δεν είχε πολλά να δείξει, αφού οι δύο αντίπαλοι παρουσιάστηκαν αρκετά προσεκτικοί στην προσέγγισή τους. Το πρώτο μέρος πέρασε χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με την Άρσεναλ να έχει την πρωτοβουλία και τη Λίβερπουλ να περιμένει. Στο δεύτερο 45λεπτο οι… ρόλοι αντιστράφηκαν, αλλά το θέαμα παρέμεινε κακό, με τους Λονδρέζουν να έχουν την μοναδική μεγάλη ευκαιρία στο ματς. Τίποτα όμως δεν άλλαξε και το 0-0 έμεινε ως το τέλος.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Θουμπιμέντι, Ινκαπιέ (57’ Λιούις Σκάλι), Ράις, Όντεγκααρντ (78’ Έζε), Τροσάρ (64’ Ζεσούς), Σακά (78’ Μαντουέκε), Γιόκερες (64’ Μαρτινέλι)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φριμπόνγκ, Φαν Ντάικ, Κερκέζ, Κονατέ, Μπράντλεϊ (90+5’ Γκόμεζ), Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Χάκπο, Βιρτς

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ 1-2

Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ – Τσέλσι 2-1

Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ 3-0

Μπόρνμουθ – Τότεναμ 3-2

Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον 1-1

Έβερτον – Γουλβς 1-1

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Νιούκαστλ – Λιντς 4-3

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

17/1 14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

17/1 17:00 Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας

17/1 17:00 Τσέλσι – Μπρέντφορντ

17/1 17:00 Λίβερπουλ – Μπέρνλι

17/1 17:00 Τότεναμ – Γουέστ Χαμ

17/1 17:00 Λιντς – Φούλαμ

17/1 19:30 Νότιγχαμ – Άρσεναλ

18/1 16:00 Γουλβς – Νιούκαστλ

18/1 18:30 Άστον Βίλα – Έβερτον

19/1 22:00 Μπράιτον – Μπόρνμουθ