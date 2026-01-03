Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Μπόρνμουθ και ένα ακόμη βήμα για τον τίτλο από την Άρσεναλ! Παρότι οι «κανονιέρηδες» έμειναν πίσω στο σκορ από το 10′, στη συνέχεια πραγματοποίησαν σπουδαία ανατροπή και εν τέλει επικράτησαν με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Πλέον, με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 48 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη Άστον Βίλα και στο +7 από την τρίτη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Τσέλσι εντός έδρας αύριο Κυριακή (4/1).

Πρωταγωνιστής για την Άρσεναλ ήταν ο Ντέκλαν Ράις με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Γκάμπριελ είχε δώσει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.

Το ματς ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την Μπόρνμουθ. Στο 10ο λεπτό ο Γκάμπριελ έκανε απίθανη γκάφα και ο Εβανίλσον από κοντά πλάσαρε για το 1-0. Ωστόσο, η Άρσεναλ έφτασε στην ανατροπή.

Αρχικά, στο 16’ ο Μαντουέκε έκανε μαγική ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, ο Μαρτινέλι σούταρε στα σώματα αλλά ο Γκάμπριελ με νέο σουτ από το πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε η ολική ανατροπή. Η Άρσεναλ στο 54′ άλλαξε υπέροχα και ο Ράις πλάσαρε ιδανικά από το ύψος της περιοχής για το 1-2. Μάλιστα, στο 72’ ο Έντεγκααρντ πέρασε κάθετα στον Σακά, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ράις πλάσαρε από το πέναλτι για το 1-3.

Οι γηπεδούχοι δεν το παράτησαν και στο 76ο λεπτό ο Κρουπί έκανε το 2-3 με πανέμορφο σουτ από μακριά. Αλλά δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω από αυτό.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Σενέσι, Σκοτ (74’ Κουκ), Χιμένεθ, Χιλ, Τρουφέρ, Σεμένιο, Μπρουκς (67’ Αντλί), Κλάιφερτ (74’ Ουνάλ), Εβανίλσον (74’ Κρουπί)

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Rάις, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ (80’ Μερίνο), Μαρτινέλι (66’ Τροσάρ), Μαντουέκε (67’ Σακά), Γκιόκερες (66’ Ζεσούς).



Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 3/1

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1

(45’+1′ Γουότκινς, 49′, 73′ ΜακΓκίν – 61′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29′ Ρούτερ, 47′ Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4′ Αρίας, 31′ πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41′ Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

(10′ Εβανίλσον, 77′ Κρουπί – 16′ Γκάμπριελ, 54′, 71′ Ράις)

Κυριακή 4/1

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Φούλαμ-Λίβερπουλ (17:00)

Τότεναμ-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)

Η βαθμολογία στην Premier League σε 20 αγωνιστικές

Επόμενη αγωνιστική (21η) της Premier League

Τρίτη 6/1

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Τετάρτη 7/1

Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)

Έβερτον-Γουλβς (21:30)

Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)

Πέμπτη 8/1

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)