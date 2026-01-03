Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03 Ιανουαρίου 2026 | 22:09

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Spotlight

Μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Μπόρνμουθ και ένα ακόμη βήμα για τον τίτλο από την Άρσεναλ! Παρότι οι «κανονιέρηδες» έμειναν πίσω στο σκορ από το 10′, στη συνέχεια πραγματοποίησαν σπουδαία ανατροπή και εν τέλει επικράτησαν με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Πλέον, με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 48 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη Άστον Βίλα και στο +7 από την τρίτη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Τσέλσι εντός έδρας αύριο Κυριακή (4/1).

Πρωταγωνιστής για την Άρσεναλ ήταν ο Ντέκλαν Ράις με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Γκάμπριελ είχε δώσει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος. Εβανίλσον και Κρουπί ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.

Το ματς ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την Μπόρνμουθ. Στο 10ο λεπτό ο Γκάμπριελ έκανε απίθανη γκάφα και ο Εβανίλσον από κοντά πλάσαρε για το 1-0. Ωστόσο, η Άρσεναλ έφτασε στην ανατροπή.

Αρχικά, στο 16’ ο Μαντουέκε έκανε μαγική ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, ο Μαρτινέλι σούταρε στα σώματα αλλά ο Γκάμπριελ με νέο σουτ από το πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε η ολική ανατροπή. Η Άρσεναλ στο 54′ άλλαξε υπέροχα και ο Ράις πλάσαρε ιδανικά από το ύψος της περιοχής για το 1-2. Μάλιστα, στο 72’ ο Έντεγκααρντ πέρασε κάθετα στον Σακά, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ράις πλάσαρε από το πέναλτι για το 1-3.

Οι γηπεδούχοι δεν το παράτησαν και στο 76ο λεπτό ο Κρουπί έκανε το 2-3 με πανέμορφο σουτ από μακριά. Αλλά δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω από αυτό.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Σενέσι, Σκοτ (74’ Κουκ), Χιμένεθ, Χιλ, Τρουφέρ, Σεμένιο, Μπρουκς (67’ Αντλί), Κλάιφερτ (74’ Ουνάλ), Εβανίλσον (74’ Κρουπί)

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Rάις, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ (80’ Μερίνο), Μαρτινέλι (66’ Τροσάρ), Μαντουέκε (67’ Σακά), Γκιόκερες (66’ Ζεσούς).


Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 3/1

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1
(45’+1′ Γουότκινς, 49′, 73′ ΜακΓκίν – 61′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0
(29′ Ρούτερ, 47′ Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0
(4′ Αρίας, 31′ πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41′ Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3
(10′ Εβανίλσον, 77′ Κρουπί – 16′ Γκάμπριελ, 54′, 71′ Ράις)

Κυριακή 4/1

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Φούλαμ-Λίβερπουλ (17:00)
Τότεναμ-Σάντερλαντ (17:00)
Έβερτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)

Η βαθμολογία στην Premier League σε 20 αγωνιστικές

Επόμενη αγωνιστική (21η) της Premier League

Τρίτη 6/1

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Τετάρτη 7/1

Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)
Έβερτον-Γουλβς (21:30)
Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)
Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)

Πέμπτη 8/1

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)

Headlines:
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες με ασίστ του Κωστούλα – Βαθιά «ανάσα» για την Γουλβς (3-0)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασίστ ο Κωστούλας, επιστροφή στις νίκες η Μπράιτον (2-0) - «Ανάσανε» η Γουλβς (3-0)

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, ο Κωστούλας είχε ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι για την 20η αγωνιστική - Πρώτη νίκη για τη Γουλβς με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Άρσεναλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Δυναμική παρουσία από 7.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (vid+pics)

Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Νίκη για την Άστον Βίλα και σε «απόσταση βολής» από την Άρσεναλ (3-1)

Μετά το «βαρύ» 4-1 από τη Άρσεναλ, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 3-1, για την 20η αγωνιστική της Premier League. Δύο γκολ ο ΜακΓκίν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο