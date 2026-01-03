Μέρα που δεν θα ξεχάσει εύκολα είναι η σημερινή (Σάββατο 3/1) για τον Μπάμπη Κωστούλα. Μετά από 10 συμμετοχές (όλες ως αλλαγή) στην Premier League κι ένα γκολ, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα στο αρχικό σχήμα των «γλάρων» για 71 λεπτά (αντικαταστάθηκε από τον Γκρος) πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση στο 2-0 επί της Μπέρνλι.

Εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρώτη του ασίστ στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων με σκόρερ τον Ρούτερ, ενώ το «τρίποντο»… κλείδωσε στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Αγιάρι. Μάλιστα, ο 19χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε στο 10ο λεπτό, αλλά το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ).

Babis has the ball in the net after controlling Diego’s pass and firing past Martin Dubravka in the Burnley goal… but he was inches offside! 😩 pic.twitter.com/5qzTwlcGCB — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 3, 2026

Μετά την σπουδαία ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουλβς φαίνεται ότι πήρε μεγάλη ψυχολογική ώθηση και με κεκτημένη ταχύτητα από τον αγώνα που προηγήθηκε, πέτυχε εμφατική νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Μολινό» με 3-0.

Το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα για τους «λύκους» ήρθε από το πρώτο 45λεπτο, όταν προηγήθηκε με 3-0 κι επί της ουσίας ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στο β’ μέρος. Με 6 βαθμούς η Γουλβς παφραμένει στην τελευταία θέση και θα χρειαστεί ένα θαύμα για να παραμείνει στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δείχνει, όμως, ότι δεν τα παρατά και θα δώσει μάχη μέχρι τέλους…

Πρώτη νίκη για την ουραγό Γουλβς!

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 03/01

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1

(45+1′ Γουότκινς, 49′, 73′ ΜακΓκίν – 61′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29′ Ρούτερ, 47′ Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4′ Αρίας, 31′ πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41′ Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 04/01

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Φούλαμ-Λίβερπουλ (17:00)

Τότεναμ-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)

Η βαθμολογία της Premier League σε 20 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (21η) της Premier League

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)

Έβερτον-Γουλβς (21:30)

Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ ΓΙουνάιτεντ (22:15)

Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)

Πέμπτη 08/01

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)