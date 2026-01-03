Αντανακλαστικά και μάλιστα άμεσα επέδειξε η Άστον Βίλα, μετά την «βαριά» ήττα με 4-1 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Οι «Βίλατζερς» νίκησαν με 3-1 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Βίλα Παρκ» για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Με τη νίκη αυτή οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 42 βαθμούς, ανέβηκαν στην 2η θέση της βαθμολογίας και πλέον περιμένουν να δουν τι θα κάνει σε λίγες ώρες η Άρσεναλ η οποία δοκιμάζεται στην έδρα της Μπόρνμουθ. Από την πλευρά της η Νότιγχαμ Φόρεστ γνώρισε τη 12η ήττα της και βρίσκεται στην 17η θέση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Άστον βίλα άνοιξε το σκορ στο φινάλε του α’ μέρους όταν στο 45+1′, ο Γουότκινς με ένα εξαιρετικό σουτ από μακριά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Οι «Χωριάτες» διπλασίασαν τα τέρματά του λίγο μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου με τον ΜακΓκίν να παίρνει την μπάλα από τον Κας και με τελείωμα μέσα από την περιοχή να γράφει το 2-0.

Στο 61′ ήρθε η αντίδραση της Νότιγχαμ, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να βγαίνει από πλάγια θέση τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ωραίο τσίμπημα της μπάλας να μειώνει σε 2-1. Η αντεπίθεση όμως των φιλοξενούμενων δεν είχε συνέχεια καθώς στο 73′, μετά από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα, ο ΜακΓκίν πλάσαρε για το τελικό 3-1 και για το 2ο προσωπικό του τέρμα στο ματς.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας (90’Γκαρσία), Κόνσα, Λίντελοφ, Μάατσεν (69’Ντιν), Καμαρά, Τίλεμανς, ΜακΓκιν (84’Μπόγκαρντ), Μπουενδία (69’Σάντσο), Ρότζερς, Γουότκινς (83’Μάλεν).

Νότιγχαμ Φόρεστ: Βίκτορ (78’Σέις), Αΐνα (69’Σαβόνα), Γουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Ντομίνγκες (84’Λουίζ), Άντερσον, Χάτσινσον, Μπάκουα (69’ΜάκΑτι), Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (84’Καλιμουεντό).

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 03/01

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1

(45+1′ Γουότκινς, 49′, 73′ ΜακΓκίν – 61′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπράιτον-Μπέρνλι (17:00)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 04/01

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Φούλαμ-Λίβερπουλ (17:00)

Τότεναμ-Σάντερλαντ (17:00)

Έβερτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)

Η βαθμολογία στην Premier League

Η επόμενη αγωνιστική (21η) της Premier League

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)

Έβερτον-Γουλβς (21:30)

Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ ΓΙουνάιτεντ (22:15)

Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)

Πέμπτη 08/01

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)