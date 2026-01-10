FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Ασταμάτητη ήταν η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έξετερ, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του FA Cup, διαλύοντας την αντίπαλό της με το εντυπωσιακό 10-1. Ντεμπούτο για τον Αντουάν Σεμένιο που σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ ως βασικός.

Θέση στον επόμενο γύρο έκλεισε και η Μπρέντφορντ που πέρασε από την έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ με 2-0, ενώ η Φούλαμ επιβλήθηκε της Μίντλεσμπρο με 3-1. Στην επόμενη φάση θα βρίσκονται και ομάδες όπως η Σαουθάμπτον, η Ίπσουιτς και η Στόουκ. Ύστερα από ένα δραματικό ματς, η Νιούκαστλ προκρίθηκε έναντι της Μπόρνμουθ στα πέναλτι με 7-6.

Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)

Πρέστον – Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0

Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας 2-1

Έβερτον – Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1)

Γουλβς – Σριούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ – Λέστερ 0-2

Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον 2-3

Στόουκ – Κόβεντρι 1-0

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ 0-2

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (3-3 κδ, παρ.)

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο 3-1

Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1

Μπέρνλι – Μίλγουολ 5-1

Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον 0-5

10/1 19:45 Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ

10/1 19:45 Τότεναμ – Άστον Βίλα

10/1 19:45 Γκρίσμπι – Γουέστον

10/1 19:45 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ

10/1 22:00 Τσάρλτον – Τσέλσι

11/1 14:00 Ντέρμπι – Λιντς

11/1 16:00 Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

11/1 16:30 Χαλ – Μπλάκμπερν

11/1 16:30 Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ

11/1 16:30 Νόριτς – Γουόλσολ

11/1 16:30 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ

11/1 16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν

11/1 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ