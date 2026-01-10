sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 10 Ιανουαρίου 2026 | 20:36

FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Ασταμάτητη ήταν η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έξετερ, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του FA Cup, διαλύοντας την αντίπαλό της με το εντυπωσιακό 10-1. Ντεμπούτο για τον Αντουάν Σεμένιο που σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ ως βασικός.

Θέση στον επόμενο γύρο έκλεισε και η Μπρέντφορντ που πέρασε από την έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ με 2-0, ενώ η Φούλαμ επιβλήθηκε της Μίντλεσμπρο με 3-1. Στην επόμενη φάση θα βρίσκονται και ομάδες όπως η Σαουθάμπτον, η Ίπσουιτς και η Στόουκ. Ύστερα από ένα δραματικό ματς, η Νιούκαστλ προκρίθηκε έναντι της Μπόρνμουθ στα πέναλτι με 7-6.

Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)
Πρέστον – Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)
Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0
Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον – Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1)
Γουλβς – Σριούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ – Λέστερ 0-2
Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον 2-3
Στόουκ – Κόβεντρι 1-0
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ 0-2
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (3-3 κδ, παρ.)
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο 3-1
Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ 2-1
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1
Μπέρνλι – Μίλγουολ 5-1
Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον 0-5
10/1 19:45 Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ
10/1 19:45 Τότεναμ – Άστον Βίλα
10/1 19:45 Γκρίσμπι – Γουέστον
10/1 19:45 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
10/1 22:00 Τσάρλτον – Τσέλσι
11/1 14:00 Ντέρμπι – Λιντς
11/1 16:00 Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
11/1 16:30 Χαλ – Μπλάκμπερν
11/1 16:30 Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
11/1 16:30 Νόριτς – Γουόλσολ
11/1 16:30 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
11/1 16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
11/1 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)

Δέκα ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, η Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της φέτος, χάνοντας με 1-4 στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.

Σύνταξη
On Field 10.01.26

Έργα τέχνης στο χορτάρι

Ο Μεχντί Ταρέμι «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, με δυο κινήσεις (ασίστ και γκολ) που φανερώνουν την ευφυία του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.

Σύνταξη
