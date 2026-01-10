FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.
- Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
- Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
- Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
- Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Ασταμάτητη ήταν η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έξετερ, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του FA Cup, διαλύοντας την αντίπαλό της με το εντυπωσιακό 10-1. Ντεμπούτο για τον Αντουάν Σεμένιο που σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ ως βασικός.
Θέση στον επόμενο γύρο έκλεισε και η Μπρέντφορντ που πέρασε από την έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ με 2-0, ενώ η Φούλαμ επιβλήθηκε της Μίντλεσμπρο με 3-1. Στην επόμενη φάση θα βρίσκονται και ομάδες όπως η Σαουθάμπτον, η Ίπσουιτς και η Στόουκ. Ύστερα από ένα δραματικό ματς, η Νιούκαστλ προκρίθηκε έναντι της Μπόρνμουθ στα πέναλτι με 7-6.
Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας:
ΜΚ Ντονς – Όξφορντ 3-4 πεν. (1-1)
Πρέστον – Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ – Νότιγχαμ 4-3 πεν. (3-3)
Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0
Μάκλεσφιλντ -Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον – Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1)
Γουλβς – Σριούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ – Λέστερ 0-2
Ντονκάστερ – Σαουθάμπτον 2-3
Στόουκ – Κόβεντρι 1-0
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ 0-2
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (3-3 κδ, παρ.)
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο 3-1
Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ 2-1
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ 10-1
Μπέρνλι – Μίλγουολ 5-1
Μπόρχαμ Γουντ – Μπέρτον 0-5
10/1 19:45 Κέμπριτζ – Μπέρμιγχαμ
10/1 19:45 Τότεναμ – Άστον Βίλα
10/1 19:45 Γκρίσμπι – Γουέστον
10/1 19:45 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
10/1 22:00 Τσάρλτον – Τσέλσι
11/1 14:00 Ντέρμπι – Λιντς
11/1 16:00 Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
11/1 16:30 Χαλ – Μπλάκμπερν
11/1 16:30 Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
11/1 16:30 Νόριτς – Γουόλσολ
11/1 16:30 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
11/1 16:30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
11/1 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
12/1 21:45 Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
- Έργα τέχνης στο χορτάρι
- Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
- LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
- Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (pic)
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
- Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις