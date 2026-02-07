Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Απολογισμό αλλά και αποκαλύψεις για το μεταγραφικό παρασκήνιο της Λίβερπουλ στο… παράθυρο του Ιανουαρίου έκανε ο Άρνε Σλοτ. Το καλοκαίρι η ομάδα του δαπάνησε 483 εκατ. ευρώ για να πάρει παίκτες όμως ακολούθησε η ανομβρία της περιόδου του Ιανουαρίου, αν και όπως παραδέχθηκε «ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, παρότι θεωρεί ότι υπάρχουν ανάγκες. Πάντως, εξήγησε γιατί δεν έχει πρόβλημα! Ακόμη, ο Σλοτ αποκάλυψε ότι πήγε να πάρει τον Λούτσαρελ Γκέερτρουιντα της Σάντερλαντ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η Λίβερπουλ έκλεισε για το καλοκαίρι τον Ζακέ της Ρεν έναντι 60 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Αρχικά, ο Σλοτ εκμυστηρεύθηκε ότι έγιναν συζητήσεις με τη διοίκηση της Λίβερπουλ για μεταγραφές, όμως δεν κατάφεραν να προκύψουν συμφωνίες. «Έχω πει και στο παρελθόν ότι προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την ομάδα, κάτι που δείχνει ότι ήθελα νέους παίκτες. Όλα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και το σωστό προφίλ. Δεν θα υπογράψουμε παίκτες που δεν είναι αρκετά καλοί για αυτόν τον σύλλογο», τόνισε ο Σλοτ. Και πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενος με την ομάδα. Πάντα θέλω το καλύτερο για τον σύλλογο, ακόμη κι όταν η κατάσταση δεν είναι ιδανική για μένα βραχυπρόθεσμα».

Παράλληλα ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για τον αμυντικό της Σάντερλαντ Λούτσαρελ Γκέερτρουιντα. Όμως, δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία και η υπόθεση έλαβε τέλος.

Έτσι η Λίβερπουλ αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη συμφωνήσει σε καλοκαιρινή μεταγραφή του νεαρού κεντρικού αμυντικού Ζερεμί Ζακέ, ο οποίος θεωρείται επένδυση μακράς πνοής. Ο αμυντικός θα αποκτηθεί από τη Ρεν και η μετακίνησή του θα κοστίσει 60 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Θυμίζουμε ότι η Λίβερπουλ το καλοκαίρι δαπάνησε 483 εκατ. ευρώ και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του συλλόγου. Στις σημαντικότερες αφίξεις στο «Άνφιλντ» περιλαμβάνονται οι Αλεξάντερ Ίσακ, Φλόριαν Βιρτς, Ούγκο Εκίτικε, Μίλος Κέρκεζ, Ζερεμί Φρίμπονγκ και Τζιοβάνι Λεόνι.